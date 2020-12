Diego Galdino - Il Nicholas Sparks italiano

Segnaliamo l’uscita del libro ’Una storia straordinaria’, di Diego Galdino

Un autore internazionale ai primi posti nelle classifiche della Germania, Spagna, Serbia, Polonia e Bulgaria. Un’intensa e romantica storia d’amore attraverso i cinque sensi, il cinema e una Roma piena di fascino e magia che rendono questa storia straordinaria.

"Diego Galdino è un uomo di rara dolcezza e umiltà e uno scrittore sensibile e intenso." Federica Bosco

Un mix ben miscelato tra Marc Levy e Nicolas Barreau con un omaggio alla Roma d’altri tempi e al cinema d’autore Un romanzo che richiama le atmosfere di Io prima di te di Jojo Moyes e Un giorno di David Nicholls

Sinossi:

Luca e Silvia sono due ragazzi come tanti che vivono vite normali, apparentemente distanti. Eppure ogni giorno si sfiorano, si ascoltano, si vedono. I sensi percepiscono la presenza dell’altro senza riconoscersi. Fino a quando qualcosa interrompe il flusso costante della vita, Luca perde la vista e Silvia viene aggredita in un parcheggio. La loro vita, sconvolta, li porta a chiudersi in un’altra realtà e il destino sembra dimenticarsi di loro. Due anni dopo, la loro grande passione, il cinema, li fa conoscere per la prima volta e Luca e Silvia finiscono seduti uno accanto all’altra alla prima di un film d’amore. I due protagonisti, feriti dalle vicissitudini degli eventi passati, si ritrovano, così, loro malgrado, a vivere una storia fuori dall’ordinario. Ma l’amore può essere tanto potente da superare i confini dei nostri limiti e delle nostre paure? E il destino, quando trova due anime gemelle, riesce a farci rialzare e camminare insieme?

Biografia dell’autore:

Diego Galdino (classe 1971) vive a Roma e ogni mattina si alza mentre la città ancora dorme, per aprire il suo bar dove tutti i giorni saluta i clienti con i caffè più fantasiosi della città. Soprannominato dagli amici del locale il Cinderella della letteratura. Autore di successo internazionale, è tradotto nei paesi di lingua spagnola, in Polonia, Bulgaria, nei paesi di lingua tedesca, e in Serbia. Ha esordito con Il primo caffè del mattino, di cui sono stati venduti anche i diritti cinematografici in Germania, (Letterbox film produktion), Mi arrivi come un sogno, Vorrei che l’amore avesse i tuoi occhi, Ti vedo per la prima volta, L’ultimo caffè della sera, tutti pubblicati con Sperling & Kupfer, È inoltre testimonial del Consorzio per il caffè espresso italiano tradizionale ed è stato tra i protagonisti del documentario svizzero sul caffè La pulpa und die bohne. Con Una storia straordinaria l’autore fa il suo ingresso nel catalogo Leggereditore.