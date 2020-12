Dal 1º dicembre “Dimmi chi sono" di Sergio Basso entra a far parte del catalogo di CHILI, la piattaforma di video on demand. Il film sarà disponibile in Italia, Regno Unito, Germania, Polonia e Austria.

In un primo momento il film è stato distribuito, con il patrocinio di Amnesty International, tramite la piattaforma #iorestoinsala, ora gli spettatori potranno acquistare e noleggiare il film su CHILI (www.chili.com) in Italia a questo link: https://it.chili.com/film/dimmi-chi....

“Dimmi chi” sono porta alla luce la storia del popolo Lotshampa attraverso l’inedito e originale racconto di Sarita, una ragazzina di 13 anni nata a Khudunabari, un campo profughi in Nepal. La vicenda di più di 100.000 esiliati bhutanesi, costretti a vivere a Khudunabari, è raccontata direttamente dalle testimonianze dei rifugiati in un modo tutto nuovo, combinando due generi apparentemente molto distanti fra loro: il musical e il documentario. In questo film l’ironia diventa la sorprendente arma per raccontare una tragedia e i rifugiati non si limiteranno a raccontare il loro passato e la perdita della loro identità ma lo canteranno e lo danzeranno attraverso le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi e le coreografie di Matteo Gastaldo.

Realizzato da Sergio Basso, regista le cui opere hanno partecipato a diversi festival internazionali quali Locarno, Annecy, Nyon, Beijing, Torino, Mosca, Rio de Janeiro, Toronto. Nella sua carriera ha ottenuto, fra gli altri, una nomination ai Globi d’Oro (“Giallo A Milano”), il China Award (“A Chinese Sketchbook”), il Premio della Critica al Torino Film Festival (“Quando capita di perdersi”) e il WorldFest-Houston 2016 (“Amori Elementari”).

Dello stesso regista è presente su CHILI anche “Giallo a Milano”, documentario del 2009 che racconta la comunità cinese di Milano, una delle più antiche d’Europa (https://it.chili.com/film/giallo-a-...).

Prodotto La Sarraz Pictures con Rai Cinema, con il supporto di MIBACT - DGC, con il contributo di Film Commission Torino Piemonte e Regione Piemonte (Piemonte Doc Film Fund), Regione Lazio (Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo).

TRAILER DEL FILM https://www.youtube.com/watch?v=w-E...

PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/lasarraz.d...

PAGINA INSTAGRAM https://www.instagram.com/lasarrazd...