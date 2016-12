Dal 27 al 29 maggio alle ore 21:00 andrà in scena, nel contesto del XXV Festival del Teatro Patologico "Upside Down", lo spettacolo Dio, se ci sei, fallo morire. Scritto e diretto da Marco Micheli ed interpretato da: Simone Bobini, Angelo Sateriale, Laura Tedesco, Angelica Pula e Ilaria Sartini.

Dio, se ci sei, fallo morire è uno spettacolo che descrive le relazioni in una famiglia, nella quale il padre è affetto da depressione cronica e sindrome paranoica. Il testo si sofferma, in particolare, sul rapporto tra il padre ed il figlio. Lo pièce rappresenta: Le violenze psicologiche ed a volte fisiche inflitte dal padre Ivo; la non accettazione della malattia del padre da parte dei figli; la difficoltà di relazionarsi ad un padre dall’umore imprevedibile; l’impossibilità di interpretare e quindi di accettare l’educazione del genitore; il rifiuto del padre come padre e come essere umano. Il dramma si conclude con la malattia terminale del padre, durante la quale il figlio, riesce ad apprezzare la parte positiva del genitore che fino ad allora era rimasta sullo sfondo.

Le occasionali inabilità di Ivo a parlare, a causa della malattia, fanno prendere coscienza a Marco di quanta affinità ci sia tra loro. Marco scopre la sua identità con il padre. Ognuno di noi è parte dei propri genitori e dei loro avi. L’espressione “Dio, se ci sei, fallo morire”, assumerà, senso opposto.

L’amore esiste e resiste nonostante l’odio.

Teatro Patologico

Via Cassia 472, 00189, Roma

BIGLIETTI: 10 euro

Prenotazioni:

teatropatologico@gmail.com - marcomicheli2005@yahoo.it

0631076259 - 3894290799 oppure 3472217663