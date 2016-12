Domani, 26 febbraio a Roma conferenza stampa per presentare Academy SenzaBarcode

Una conferenza stampa, una festa, un appuntamento politico e la consegna dei diplomi agli allievi di Academy SenzaBarcode che hanno partecipato al corso Base per Blogger e web wrinting. Web wrinting, le sfumature dell’arte, la politica, la musica e l’informazione, una serata multiforme domani, venerdì 26 febbraio dalle 18.30 a Spazio Mater, in via Ludovico Muratori 11 -piazza Iside- a Roma.

“Abbiamo cominciato con le basi della comunicazione circolare, ovvero la rete, per approfondirne gli aspetti principali del SEO che chi si occupa di web wrinting e delle condivisioni social” dichiara Sheyla Bobba, direttore di SenzaBarcode e docente dell’Academy. “Oggi più che mai è necessario non solo scrivere con semplicità e onestamente, ma farsi trovare. Una buona campagna elettorale, la promozione di uno spettacolo o la vendita di un prodotto; tutto ha bisogno di buona comunicazione mirata. Il corso è una buona occasione per accrescere le conoscenze e per ottenere una maggiore incisività nel divulgare i comunicati da parte degli uffici stampa. La rete non è democratica, ma nonostante tutto premia ancora chi segue le regole e rispetta gli spazi”.

Alla conferenza stampa di presentazione di Academy parteciperanno l’ex Assessore alla scuola, politiche sociali e sport Paolo Masini che ha conferito il patrocinio morale del suo assessorato e Fabrizio Santori, consigliere regionale che ha offerto una lezione al personale degli uffici stampa del Consiglio Regionale del Lazio. Ilaria Sergi, direttore artistico di Spazio MatEr, sarà presente al tavolo dei relatori con Sheyla Bobba. Karen Thomas, l’artista berlinese che in questi giorni espone le sue opere al Loft Gallery Spazio MatEr sarà presente per illustrare le sue creazioni. La meravigliosa voce di Livia Fredella e le note del Maestro Riccardo Manenti al pianoforte saranno la colonna sonora di questo evento per fondere insieme arte, comunicazione, politica, informazione e musica. Dopo la consegna dei diplomi sarà possibile sottoscrivere le iscrizioni al successivo corso base che partirà il 5 marzo. SenzaBarcode, Ipse SrL e Spazio Mater sono lieti di offrire un rinfresco a tutti gli ospiti intervenuti.