Domani a Cannes “Un nuovo giorno” di Stefano Calvagna

Sbarca a Cannes, distribuito da Poker Entertainment, Un nuovo giorno, ultimo film di Stefano Calvagna, ispirato alla storia vera di Sveva Cardinale, che nel film interpreta se stessa e racconta una grande storia di coraggio, di passione, di determinazione, di scelte difficili, la storia di una donna che ha lottato, ogni giorno, da quando ne ha avuta memoria per affermare la sua identità contro un corpo che non le apparteneva, che ogni giorno, nello specchio, rifletteva l’immagine di un uomo, contro i pregiudizi, contro l’ignoranza delle persone. Un percorso che porterà la protagonista a rivalutare i propri rapporti con la famiglia e gli amici e a ricominciare una nuova vita che la farà sentire finalmente a proprio agio nel mondo. Girato tra Roma e Bangkok e prodotto dalla Poker Entertainment, il film si avvale di un cast composto da Danilo Brugia (Non escludo il ritorno, Rossella), Luca Filippi (In fondo al bosco), dal giovanissimo ma già affermato figlio del regista Niccolò Calvagna (Anni felici, Maraviglioso Boccaccio), Imma Piro (Il posto dell’anima, Viva l’Italia), Franco Oppini(Arrivano i gatti, Abbronzatissimi) e Paola Lavini (Anime nere, Sanguepazzo)

Instancabile, Stefano Calvagna sarà a breve sul set di un nuovo film La Fuga, un thriller mozzafiato, scritto e diretto dallo stesso Calvagna che ancora una volta ha scelto la poliedrica Sveva Cardinale come protagonista della sua pellicola. Sveva interpreterà Micol, una escort che si imbatte in Saverio, rapinatore in fuga, interpretato dall’attore Alberto Tordi, due persone sole con un passato difficile, due vite spezzate che, nel rocambolesco susseguirsi di colpi di scena, troveranno un momento per guardarsi negli occhi e liberarsi della loro maschera. Nel cast anche Stefano Ambrogi e Daniele Trombetti reduci dal successo del film di Gabriele Mainetti Lo Chiamavano Jeeg Robot.