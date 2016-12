Domani mica è tardi è una commedia scritta e diretta da Alessandro Corazzi, in scena presso il Teatro Patologico di Dario D’Ambrosi dal 3 al 5 giungo 2016 ore 21,00 nell’ambito del XXV Festival del Teatro Patologico “Upside Down”.

In una rocambolesca notte di fine anno si intrecceranno le vite di una serie di goffi e ( a loro modo) poetici personaggi, coinvolti loro malgrado in una strampalata resa dei conti tra i propri fallimenti ed i propri desideri ancora realizzabili.

Domani mica e’ tardi è una commedia romantica e lieve sulle promesse non mantenute, sui progetti troppo a lungo rimandati, sui sogni interrotti e mai più ripresi ma soprattutto è un elogio scanzonato al coraggio delle proprie azioni e alla sempre tanto sospirata seconda opportunità.

In scena:

Alessandro Bisonni

Alessandro Corazzi

Erica Muraca

Jessica Pacioni

Fabrizio Pallotta

Luca Rasi

Teatro Patologico

Via Cassia 472, 00189, Roma

Venerdì 3 giugno - Sabato 4 giugno - Domenica 5 giugno ore 21.00

Biglietti: 10€

Prenotazione:

teatropatologico@gmail.com

0631076259 oppure 389 42 90 799