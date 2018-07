Donatella’s Party - la festa della rinascita

Grande Party al circolo A.S.D. Tiro a Volo Lazio, incantevole e suggestiva struttura nel cuore della via Tiberina, impeccabilmente gestita da Marcello Ghenzi, con l’ausilio del figlio Giorgio, che ha ospitato un grande evento inaugurale della stagione estiva e il Donatella’s Party, affollata festa di compleanno e della rinascita della press office, Donatella Gimigliano. Un evento importante per la communication manager che, sotto il pensiero guida di Pablo Neruda, “è per rinascere che siamo nati”, ha chiamato a raccolta e voluto festeggiare con amici e colleghi il superamento di una prima e importante tappa di cura da un male.

Per l’occasione un menù speciale a base di gustosi piatti realizzati con prodotti a kilometro zero provenienti dalla campagna romana, e una deliziosa portata solidale ideata dallo chef Bruno Brunori, il “Ciambettone” (incrocio tra la ciambella e il panettone), che si potrà acquistare in autunno per sostenere l’associazione romana Salvamamme, presieduta da Grazia Passeri e della quale la Gimigliano è la responsabile della comunicazione, che da più di venti anni si occupa di aiutare le famiglie in difficoltà e le donne vittime di violenza.

Straordinario il dj set con Beatone e Alessandro Amati, in arte David Steerforth, capitanata dal violinista elettrico Andrea Casta che, per l’occasione, ha presentato in anteprima Double Sun, il primo singolo del concept album e progetto multimediale “The Space Violin Project”, che lo vedrà trasformarsi nel Comandante AJ e portare nel futuro tutta la sua community dei fan.

Non sono voluti mancare tanti volti noti come Patrizia Mirigliani, Cinzia Leone, Vincenzo Bocciarelli, Alessandro Circiello, l’astrologo di Uno Mattina, Rino Jupiter, Elena Russo, Loredana Cannata, Antonella Elia, Simone Sabani, l’ex Miss Italia e conduttrice televisiva, Manila Nazzaro, con la giornalista e direttore di mondogossip, Roberta Damiata, Antonella Salvucci, Alex Partexano, Giovanna Rei, Roberto Bagagli, Fabrizio Sabatucci, Daniela Martani, Enio Dovrandi e Fabrizio Apolloni. Tante prestigiose firme del giornalismo, Vittoriana Abbate di Porta a Porta, Federica Corsini, volto di Rai Parlamento e Maria Rosaria De Medici, conduttrice della rubrica Fuori Tg del Tg3, Daniele Rotondo del Tg2, Antonello Capurso editorialista politico del Tg4 e Studio Aperto, Antonio Pascotto anchorman e capo redattore del Tgcom24, Stefano Arquilla, direttore dell’emittente più quotata nel Lazio, Canale21. E ancora il Presidente della LILT (Lega Italiana Contro i Tumori) Prof. Francesco Schittulli, il regista Francesco Cinquemani con la manager di Bulgari, Elisabetta Marra, Il Direttore Generale della Asl Rm5, Vitaliano De Salazar, il regista di Ballando con le Stelle, Luca Alcini, il presidente del C.N.I.F.P. (Comitato Nazionale Italiano Fair Play del CONI), Ruggero Alcanterini, con la coordinatrice editoriale Nadia Cantelli, il Direttore generale del Festival della Diplomazia, Giorgio Bartolomucci, il Presidente dell’Istituto Italiano Privacy, Luca Bolognini e il fondatore, assieme al coreografo internazionale Andrè de La Roche, della Move, Alessandro Alcanterini, il regista Alessandro Carrieri, la cantante Edy Giordano, il prof. Pietro Gentile, lo sceneggiatore Francesco Malavenda, il manager dei Vip, Andrea Quattrini, le firme de Il Roma, Diego Paura con l’attrice Anna Capasso, e Maridì Vicedomini, la truccatrice dei Vip, Roberta Smargiassi.

Una grande festa che ha segnato un importante traguardo del suo nuovo ciclo della vita, piacevole anche per la mescita di ottimi vini curata dalla nota azienda vinicola laziale Casale del Giglio, e per gli ottimi e raffinati dessert innaffiati da uno straordinario prosecco offerto da Carlo Dugo, owner della pregiata enoteca romana, Enosis.

Prima del taglio della torta, Donatella, ha voluto salutare e ringraziare tutti i presenti, in particolare a tutti coloro che hanno dato un importante contributo per la realizzazione dell’evento come Signorini Audio per l’audio e le luci e Cavallucci Design, per la grafica.