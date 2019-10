Doppio appuntamento da brivido con Everybloody’s End e Aquarius Visionarius – Il cinema di Michele Soavi

Dopo il grande successo riscosso sui prestigiosi schermi di SITGES – Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna, dove è stato presentato nella sezione Brigadoon, Everybloody’s End di Claudio Lattanzi (Killing birds – Raptors) sarà protagonista di un nuovo imperdibile appuntamento da brivido.

Sabato 26 Ottobre 2019, infatti, verrà proposto in anteprima assoluta italiana durante la Halloween Marathon Part III che si svolgerà a San Stino di Livenza (Ve), presso il Teatro Romano Pascutto, dove farà parte della serie di proiezioni che, a partire dalle ore 20.45, annovereranno classici e cult dell’horror quali Deliria di Michele Soavi, …e tu vivrai nel terrore! L’aldilà di Lucio Fulci e Il seme della follia di John Carpenter.

Produzione Himirides, Everybloody’s End si svolge in un tempo indefinito e annovera tra le proprie influenze i film su Dracula realizzati da Jesus Franco e da Paul Morrissey.

In un sotterraneo-bunker cinque persone lottano per la sopravvivenza: le tre donne Bionda (Cinzia Monreale), Nera (Veronica Urban) e Rossa (Nina Orlandi), un teologo (Giovanni Lombardo Radice) e un giovane dottore (Lorenzo Lepori).

Fuori dal nascondiglio regna l’Apocalisse: il male è stato generato da un paziente zero e, di conseguenza, un gruppo di ex soldati chiamati “Sterminatori” provvede alla crocifissione di ogni persona che incontra sulla propria strada, in modo da cercare l’origine del flagello.

Ma i cinque sono veramente al sicuro o nel posto in cui sono rifugiati c’è qualcosa di cui non sono a conoscenza?

Insieme allo stesso Lattanzi, nel corso della serata prenderanno parte ad un incontro con il pubblico i protagonisti del film Cinzia Monreale (Buio omega), Giovanni Lombardo Radice (Paura nella città dei morti viventi), Marina Loi (Zombi 3) e il direttore della fotografia Ivan Zuccon.

Scritto da Antonio Tentori (Dracula 3D, Rabbia furiosa – er Canaro), Everybloody’s End vanta anche l’amichevole partecipazione di Sergio Stivaletti – curatore degli effetti speciali – in inedite vesti di attore.

Ma non si tratta dell’unico appuntamento con i nuovi lungometraggi diretti da Lattanzi, in quanto, già presentato presso SITGES – Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna, Fantafestival e Asylum Fantastic Fest, Venerdì 25 Ottobre passerà al TOHorror – Festival internazionale di cinema e cultura del fantastico Aquarius Visionarius – Il cinema di Michele Soavi, fuori concorso nella sezione documentari.

L’appuntamento per ripercorrere vita e carriera di colui che ci ha regalato, tra gli altri, La chiesa, La setta e Dellamorte Dellamore è, in questo caso, alle ore 18.15 presso il cinema Massimo di Torino.