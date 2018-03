Pronto il “ciak” per il secondo round delle riprese di “Entro Mezzanotte”, il film del regista esordiente vittoriese Peppino Orecchia, realizzato in coregia con il regista Tony Gangitano e la giornalista vittoriese Concita Occhipinti, quale co – sceneggiatrice.

Le prime scene erano state girate a febbraio, in concomitanza con la conferenza stampa di presentazione della pellicola, ma la troupe aveva dovuto effettuare un pit stop per i tanti impegni del cast attori: tutti professionisti nazionali e regionali che hanno da subito sposato il progetto di Orecchia, quello di un film-racconto; nomi importanti del grande schermo e del teatro.

Le prime scene sono state girate a Vittoria e Scoglitti che per l’occasione sono diventate un set cinematografico a cielo aperto: il centro storico, il Castello, la Piazza, l’Ospedale tra le principali location del film.

Un progetto territoriale, quello di Orecchia, al quale hanno aderito in molti, compresi il Comune di Vittoria che ha concesso il patrocinio, la Proloco e l’Avis di Vittoria. Tante pure le maestranze e le aziende coinvolte che si stanno prodigando per la buona riuscita del film.

Le riprese riprenderanno il 3 e termineranno il 7 aprile; gli attori che torneranno per completare l’opera saranno Guia Jelo, Mario Opinato ed il giovane attore vittoriese, Emanuele Gulino.

Entro Mezzanotte è un film-racconto che parla di una storia vera, la storia di un uomo che vive e sperimenta l’ abbandono e l’angoscia, la solitudine e la tristezza per poi ritrovare in Dio la luce e la forza per uscire dal buio e dalle tenebre del cuore.

Un film che veicola un messaggio di speranza e amore con “un finale emozionante e a sorpresa”, promettono i registi, da scoprire nelle sale cinematografiche.