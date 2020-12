DVD - I primi 7 capitoli della saga di ’Heimat’ in versione restaurata con Ripley’s Home Video

Una di quelle belle notizie che fanno bene al Cinema... prodotto dalla Ripley’s Home Video, esce in un cofanetto in DVD la versione cinema restaurata in 7 capitoli di Heimat - Una Cronaca tedesca, di Edgar Reitz.

Il capolavoro di Edgar Reitz ripercorre la storia della famiglia Simon e di Schabbach, villaggio immaginario dell’Hunsrück. Le vicende private dei protagonisti si intrecciano con gli avvenimenti della storia della Germania nel periodo che va dal 1919 al 1982. Attorno ai personaggi centrali di Maria e Paul ruota un emblematico microcosmo di passioni, tragedie, destini e sogni, abbandoni e ritorni, narrati in tutte le loro sfumature con un’autenticità tanto cruda quanto struggente.

“Heimat è il luogo lontano e tuttavia intimo in cui le storie e le loro immagini prendono forma”, dice Edgar Reitz.

Heimat – Una cronaca tedesca in sette parti, presentata in anteprima nel 1984 durante la seconda edizione del Festival di Monaco e nello stesso anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è stata creata parallelamente alla versione televisiva in 11 parti conosciuta in tutto il mondo.

Il restauro, durato quasi 10 anni, è stato realizzato dalla Edgar Reitz Filmstiftung con il sostegno della Kulturstiftung des Bundes e della Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz presso il laboratorio Christian Reitz - Studio for Digital. Film Restoration in collaborazione con ARRI München.

I DVD sono in versione originale e con sottotitoli italiani e sottotitoli italiani per non udenti.

HEIMAT – Una cronaca tedesca

un film di EDGAR REITZ

con MARITA BREUER, RÜDIGER WEIGANG, KARIN RASENACK, MATTHIAS KNIESBECK, MICHAEL KAUSCH, GERTRUD BREDEL, JÖRG HUBE, EVA- MARIA BAYERWALTES, GUDRUN LANDGREBE, JÖRG RICHTER

Sceneggiatura EDGAR REITZ, PETER STEINBACH

Fotografia GERNOT ROLL

Musica NIKOS MAMANGAKIS

Scenografia FRANZ BAUER

Montaggio HEIDI HANDORF Prodotto e diretto da EDGAR REITZ

Versione italiana a cura di CARLO DI CARLO

Versione cinema in 7 capitoli – Restaurata 4k