DVD - Tante bellissime per un “flop” che ritorna!

In occasione del trentennale dalla sua realizzazione, è in uscita in questi giorni per la prima volta in dvd, nei negozi specializzati e nei maggiori store in rete, Strepitosamente… flop, il film commedia di Pierfrancesco Campanella.

Si tratta di una pellicola corale, ironica e gradevolmente divertente, caratterizzata da un cast molto variegato, affollato di noti personaggi molto, soprattutto femminili. A cominciare da Donatella Rettore, la celebre cantante che abbiamo rivisto recentemente nella trasmissione televisiva di RaiUno Ora o mai più, qui nelle esclusive vesti di attrice.

E anche l’affascinante e misteriosa Dalila Di Lazzaro, tra gli occhi più belli del cinema italiano di tutti i tempi, da qualche tempo, inoltre, scrittrice di libri di successo. Poi Adriana Russo, lanciata a suo tempo dal maestro Ettore Scola nel capolavoro Brutti sporchi e cattivi, e la dolce Yvonne Sciò, che deve la sua popolarità al ruolo della sorella muta di Ornella Muti nel film di Carlo Verdone Io e mia sorella. Senza contare la conturbante Claudia Cavalcanti, che il pubblico ha conosciuto al fianco di Stefania Sandrelli ne L’attenzione, con la regia di Mario Soldati.

E ancora Urbano Barberini, che tanto successo ha riscosso anche in tempi recenti nella sempre attuale pièce teatrale Sulle spine di Daniele Falleri, quindi Gabriele Gori, Emy Valentino, Rossana Gavinel e Aichè Nanà, quest’ultima personaggio simbolo dei tempi della “dolce vita”.

La trama di Strepitosamente… flop ruota intorno a un gruppo di giovani di fine anni Ottanta che, alla ricerca di una effimera affermazione personale, si scontra con una realtà molto dura. Con cifre stilistiche comico-grottesche, il film propone una garbata satira su una società dove l’apparire è privilegiato all’essere e dove le scorciatoie di vita sono le sconsiderate linee-guida dell’agire per raggiungere i propri traguardi.

All’epoca il film di Campanella venne presentato presso diverse prestigiose manifestazioni cinematografiche, aggiudicandosi anche dei riconoscimenti. In televisione è stato trasmesso varie volte sulle reti Mediaset, in particolare ha riscosso uno share di ascolto molto alto alla sua prima programmazione su Retequattro, nell’ambito del ciclo “I Bellissimi”.

Negli ultimi anni, di Strepitosamente… flop si erano perse le tracce, ma ora, grazie alla nota casa di distribuzione home video CG Entertainment, rinasce a nuova vita. Nel dvd, oltre al film, sono presenti molti contenuti extra che rendono particolarmente ricca ed appetibile la nuova visione. Tra questi, il backstage restaurato, le interviste esclusive al regista e al direttore della fotografia Roberto Girometti e il cortometraggio Pensiero giallo, diretto dallo stesso Campanella.

Sarà interessante verificare la validità dell’opera a distanza di così tanto tempo, anche se i temi trattati in negativo sono ancora, ahinoi, di strettissima attualità. A riprova che, in definitiva, tutto cambia senza che nulla realmente cambi.