Dylan Dog in mostra a Genova fino al 18 aprile 2017

Il museo Luzzati di Genova festeggia i trent’anni di Dylan Dog con una mostra esclusiva di tavole, illustrazioni, poster e tanto altro, che sarà inaugurata la sera del 27 gennaio e proseguirà poi fino al 18 aprile presso locali del museo, negli spazi di Porta Siberia ideati nel ’500 da Galeazzo Alessi e resi all’originario splendore su progetto di Renzo Piano. Gli appassionati lettori dell’Indagatore dell’Incubo potranno visitare un percorso espositivo composto da oltre 250 opere, che spaziano dalle tavole originali, studi e copertine degli albi, alle illustrazioni e i poster a tema Dylan Dog per le riviste e gli spettacoli teatrali.

Le opere sono firmate da alcuni tra i più noti autori della serie: Giampiero Casertano, Corrado Roi, Angelo Stano, Pietro Dall’Agnol, oltre a disegnatori visti più di recente come Massimo Carnevale, Ausonia, AkaB, Gipi e Vanna Vinci.

La mostra sarà completata anche dalla proiezione dell’episodio dedicato a Dylan Dog della serie TV coprodotta da Sergio Bonelli Editore The Editor Is In, andata in onda su Sky Arte HD.

Il biglietto di ingresso intero costa € 8, quello ridotto 6.

Per ulteriori informazioni

www.museoluzzati.it