E’ nata la piattaforma VOD di CG Entertainment

INEDITI, CULT, INDIE, ANTEPRIME, CLASSICI

CG entertainment inaugura il proprio servizio di Video On Demand, integrando così l’offerta di Dvd e Blu-Ray sulla piattaforma cgentertainment.it con il noleggio e l’acquisto digitale. CG Digital debutta sul mercato con una proposta editoriale appositamente pensata per gli appassionati di cinema: film inediti, grandi classici, anteprime, documentari, horror, sci-fi e il meglio della produzione indipendente italiana ed internazionale. Una piattaforma pensata per chi vuole recuperare film persi in sala, trovare cult dimenticati e per chi vuole proporre film mai distribuiti in Italia.

LO SPETTATORE AL CENTRO

Lo spettatore al centro è stato il motore che negli ultimi anni ha fatto crescere l’e-commerce di CG entertainment rendendolo un punto di riferimento per tutti i cinema addicted, grazie ad un catalogo di oltre 4000 film in Dvd e Blu-Ray e grazie al servizio di crowdfunding START UP!. Coinvolgendo gli spettatori in prima persona, con START UP! sono stati pubblicati in prestigiose edizioni capolavori del cinema classico e di genere che sul mercato tradizionale non avevano trovato spazio.

“Abbiamo deciso come editori di metterci a servizio degli spettatori, ed è proprio seguendo questa filosofia che abbiamo sentito la necessità di attivare il video on demand” spiega Lorenzo Ferrari Ardicini, presidente di CG entertainment e prosegue “volgiamo offrire un servizio in più al nostro pubblico e siamo pronti ad ascoltare i loro suggerimenti anche su questo fronte.”

LA PROPOSTA

Per lo spettatore è sempre più difficile trovare un prodotto altro che incontri i propri gusti senza perdersi nella sovrabbondanza di film e serie offerte. Quella di CG è una proposta ragionata, frutto di un’accurata selezione di titoli e supportata da un attento progetto editoriale. “In questo modo cerchiamo di soddisfare gli spettatori più esigenti, come abbiamo sempre fatto anche con il supporto fisico in oltre vent’anni di attività” ha dichiarato Ferrari Ardicini.

CG Digital si presenta con oltre 700 film disponibili per il noleggio e l’acquisto digitale e con un catalogo in continua crescita: sono previste due release mensili e l’obiettivo nel primo anno è di rendere disponibili più di 50 novità. Questo è possibile non solo grazie ad accordi con i principali player del mercato che hanno sposato il progetto, ma anche grazie al dialogo che CG continua ad avere con il pubblico: le acquisizioni di film saranno infatti guidate dai consigli che arriveranno direttamente dagli spettatori, con la stessa modalità di successo attuata per il crowdfunding Start UP!. Ampio spazio sarà quindi dedicato a film inediti, non ancora distribuiti sul mercato italiano, ma conosciuti e richiesti dal pubblico.

PARTNERSHIP

CG potrà contare sulla partnership con esperti, con talent e con importanti manifestazioni, così da rendere ancora più ricca la propria offerta. Sono già attive le collaborazioni con il Festival dei Popoli di Firenze e il Trieste Science+Fiction Festival: sulla piattaforma sono presenti due sezioni con una selezione di film curate direttamente da queste importanti realtà. Un’altra futura collaborazione sarà con la testata di cinema FILM TV, che selezionerà una serie di titoli da proporre agli spettatori di CG.

“Questo è solo l’inizio” dichiara Ferrari Ardicini “vogliamo aprirci il più possibile all’esterno per far sì che online e offline dialoghino costantemente. Questo network è molto importante per costruire un mondo attorno ai film, contestualizzandoli con approfondimenti e contenuti appositamente pensati per soddisfare lo spettatore”.

IL SERVIZIO

Il servizio è molto semplice, accedendo alla piattaforma cgentertainment.it lo spettatore può scegliere se noleggiare o acquistare il film in formato digitale: selezionando il noleggio è possibile vedere il titolo entro 48 ore dal momento dell’ordine; l’acquisto consente di scaricare il film nella libreria digitale del proprio account, e sarà disponibile anche offline. CG Digital è fruibile tramite PC, MAC, Tablet e Smartphone Android e Ios, tramite Chromecast, Airport e ogni dispositivo compatibile con il CAST di Google (Android) su TV e Smart TV. Con ogni account è possibile vedere i film su 5 dispositivi diversi.

Ovviamente dalla piattaforma www.cgentertainment.it sarà possibile acquistare i film sia in formato digitale che fisico. “Crediamo che la vendita contestuale di film in Dvd, Blu-Ray e on demand possa incrementare l’alfabetizzazione al digitale, abituando il pubblico al nuovo mezzo” Lorenzo Ferrari Ardicini.

PERCHE’ CG DIGITAL

CG Digital è un servizio di streaming all’avanguardia, semplice e intuitivo, che affianca ad un’accurata selezione dei contenuti un’importante supporto editoriale, che si apre ad un dialogo costante con gli spettatori, grazie ai social network, e vede nell’integrazione tra supporto fisico e digitale un punto di forza per la rivoluzione dell’home entertainment che è già in corso.

www.cgentertainment.it/digital/

VIDEO DI PRESENTAZIONE DI CG DIGITAL

https://youtu.be/le_gQkBlOfc