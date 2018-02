ECSTASY: il nuovo singolo dance di Antonija Pacek e DJ Roberto Bedross

La pianista Antonija Pacek, già nota per il suo tocco neoclassico espresso in due album (Soul Colours e Life Stories) e definito dalla stampa europea “a female response to Einaudi”, si rivolge ora alla musica pop!

Il nuovo singolo ECSTASY, di cui Antonija ha scritto testi e musiche, è frutto della collaborazione con il dj Roberto Bedross, noto per il suo remix de Una mattina di Ludovico Einaudi per il quale ha ottenuto due milioni e mezzo di visualizzazioni su youtube. Ecstasy è cantato da Barbara Kier ed è già entrato nella top 10 della EDM charts in Polonia. Del brano è stato anche realizzato un video molto popolare, prodotto da Chiwa Media.

Ecco il video della canzone: