Edizioni NPE lancia il pagamento rateale!

Edizioni NPE è il primo editore italiano a consentire il pagamento a rate di tutti i libri presenti sul sito. Non il primo editore di fumetto, ma il primo in generale!

Siamo commossi ed orgogliosi di comunicarvi che da questo momento sarà possibile acquistare fino ad un massimo di 300,00 euro e pagare in tre comode rate mensili, grazie alla collaborazione con ScalaPay.

Avremmo voluto dare l’annuncio una volta passata la bufera di queste settimane ma, in questo periodo di innegabile crisi economica, ci è sembrata una scelta giusta consentire subito le rateizzazioni.

Quanto si rivelerà utile questo in occasione di promozioni con sconti (per chi vuole fare incetta di volumi) o per l’acquisto di edizioni limitate? :)

ScalaPay ovviamente si riserva il diritto di non approvare la rateizzazione (vengono esclusi ad esempio gli IP esteri, ecc.).

Al momento del check-out, sia che si sia su un singolo libro, sia che si sia al carrello, sarà possibile selezionare il pagamento a rate tra le modalità di acquisto.

Per maggiori informazioni

https://edizioninpe.it/