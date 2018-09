Edoardo Raspelli nel castello di Ghemme (Novara) venerdì 14 nelle Cantine Rovellotti i grandi vini dell’Alto Piemonte

Venerdì 14 settembre nel cuore medioevale della città, un’iniziativa dei Viticoltori Rovellotti NEL CASTELLO DI GHEMME (NOVARA) ALLA SCOPERTA DEI GRANDI VINI DELL’ALTO PIEMONTE

Dalle 9.30 del mattino a dopo cena, una giornata dedicata alla valorizzazione del territorio ed alle sue eccellenze enogastronomiche- Invitati , tra i vigneti e nelle cantine, i giornalisti e gli operatori internazionali del settore-Testimonial Edoardo Raspelli.

Venerdì 14 settembre 2018 si presenta come una data importante sotto il profilo promozionale per il territorio dell’Alto Piemonte, quella fascia pre-alpina ( tra Novara ed i laghi Maggiore e d’ Orta, con sullo sfondo il Monte Rosa) che con le sue eccellenze eno-gastronomiche si sta progressivamente ritagliando una posizione di riguardo di fronte ad una nutrita schiera di critici italiani e internazionali. Protagonisti dell’evento ,che vedrà riuniti al castello di Ghemme importatori, buyer e giornalisti internazionali, sono i vini prodotti con le uve delle colline in provincia di Novara, zona a vocazione vitivinicola fin dai tempi di Plinio. Il Nebbiolo, vitigno simbolo per la sua storia, le sue qualità organolettiche e la sua attitudine all’invecchiamento sarà l’ospite d’onore, insieme ad altre uve autoctone rappresentate nelle produzioni di tre cantine: Rovellotti, Pietraforata e I Dof Mati. Ad accompagnare gli ospiti, testimonial della giornata, il giornalista e "cronista della gastronomia" Edoardo Raspelli. Ecco alcune momenti dell’evento che inizierà alle 9.30 del mattino di venerdì 14 settembre e si concluderà dopo cena: · Visita guidata tra i venticinque ettari di vigneto che danno Ghemme, Colline Novaresi Nebbiolo, Vespolina, Uva Rara, Bianco e Passito del Vitigno Innominabile. · Visita alle cantine nel castello di Ghemme · Talk show condotto da Edoardo Raspelli · Degustazione (anche con verticale) a invito

Per informazioni

0163.841781

marketing@rovellotti.it