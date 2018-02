Emiliano Marsili-Campione del mondo....una serata di sport,cinema,musica e solidarietà!

Grande serata di emozioni all’evento organizzato dal Ministero per lo Sport, il CONI, la Federazione Pugilistica Italiana e l’OPI 82 del "Campionato Mondiale per la Pace WBC" che ha avuto luogo venerdì 23 febbraio alle 19:00 al Palazzo dello Sport di Roma in Piazza Apollodoro 10 e che ha visto l’italiano Emiliano Marsili sfidare il messicano Victor Betancourt. Il grande campione,,amato da tutti ed anche da molti artisti ed amici tra cui numerosi presenti accolti da Francesca Piggianelli e Michela Pellegrini, citiamo la band MOTEL NOIRE,FEDERICO ZAMPAGLIONE,GIGLIA MARRA,CINZIA TH TORRINI,RALPH PALKA,la regista MANUELA TEMPESTA,Giovanni Maria Buzzatti,il grande regista americano ELIAS ACOSTA ,FABRIZIO PACIFICI,FABRIZIO BORNI,ANTONIO FLAMINI,ALESSIO FIORUCCI,il regista del documentario Tizzo,storia di un grande campione che uscirà a fine aprile, ALESSIO DI COSIMO, il dirett.della fotografia SANDRO CHESSA,il compositore PAOLO COSTA,ENIO DROVANDI e tanti altri,i pugili storici BENVENUTI,PETRIGLIA,DURAN.Numerose le ISTITUZIONI presenti. I fondi raccolti attraverso la campagna sociale dedicata e durante la serata saranno devoluti al progetto "Fighting for the Peace" creato dalla Scholas Foundation e dal programma BoxVal del World Boxing Council.

FOTO DI MARCO BONANNI