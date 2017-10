Si sono conclusi con successo i casting organizzati dal regista vittoriese Peppino Orecchia che, dopo il successo con la pellicola “Una voce nella tempesta”, sta lavorando alla realizzazione di “Entro mezzanotte”. Orecchia torna a parlare di una storia ispirata a fatti reali, con il protagonista sconvolto da una vita disordinata, immersa nella droga e nella criminalità spicciola. Nella pellicola, quindi, la quotidianità di un individuo, il protagonista, vissuta nel totale disordine che procura, ad un certo punto, danni al prossimo ed anche a sé stesso. Inaspettatamente, come un miracolo, la vita del protagonista verrà improvvisamente stravolta da una semplice parola, una frase che rappresenterà la chiave che finalmente aprirà il cielo nella vita del protagonista. “Una storia di vita realmente vissuta- ha spiegato lo stesso regista- il cui vero protagonista ha scelto di rimanere nell’anonimato. In questo film racconto la trasformazione che subisce un uomo che pensa di essere un rifiuto per la società, ma che attraverso la grazia di Dio viene riportato alla vera vita”.

A qualche giorno dal casting, Orecchia ha anticipato che il protagonista non è stato ancora scelto e che, molto probabilmente, nella pellicola vi saranno due cameo di altrettanti attori di fama nazionale. Una vera rivoluzione per il regista vittoriese che da sempre lavora con attori non professionisti. Anche nel film “Una voce nella tempesta”, infatti, erano stati impiegati attori amatoriali.

Presente al casting anche il regista Tony Gangitano.