I registi Peppino Orecchia e Tony Gangitano firmano la pellicola per la grande sala

E’ tornata a risuonare nel web la notizia dell’imminente montaggio per il film tutto "casalingo" Entro Mezzanotte per la regia di Peppino Orecchia e Tony Gangitano prodotto con la giornalista Concita Occhipinti per la Vittoria Production Film, etichetta indipendente di Marco Longobardo.

Il film è stato girato interamente a Vittoria, città in provincia di Ragusa e la scelta degli attori volutamente cercata in una rosa di professionisti siciliani.

La trama:

Bere, mangiare e dormire a tutti i costi. La vita di un senzatetto lontano dalla spiritualità e dalla fede adagiato in un sistema sociale indifferente, il protagonista, interpretato dall’attore Mario Opinato, si lascia andare in un via vai di peregrinazione tra furti, droga e vita allo stato brado. Incontri disperati e lame di coltello, compagni di cella e cartoni letto divisi: questi gli “ingredienti” che accompagneranno questo film firmato in doppia regia da Peppino Orecchia e Tony Gangitano per una produzione indipendente che vanta un cast eccezionale: Guia Jelo, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Mimmo Mignemi e tanti altri attori professionisti ed emergenti. Un racconto ispirato a una storia vera, quella di un uomo che ha sperimentato le tenebre del cuore, l’ angoscia di sentirsi solo e abbandonato, un rifiuto per se stesso e per gli altri. Un film racconto, dunque , che cercherà di spiegare la “trasformazione” che subisce un uomo che pensa di essere un rifiuto per la società. L’identità di un uomo messa a dura prova, un precipizio che lo porterà a un gesto estremo “fermato” da un incontro…

Non ci resta che attendere la prossima news per apprendere quando il prodotto cinematografico sarà pronto per la grande sala!

Ecco il trailer:



Home Page Facebook: https://www.facebook.com/Entro-Mezz...