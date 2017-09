Ad un anno da Evil Selfie il regista ternano Eros Bosi, torna con un nuovo cortometraggio, Vamp Stalker, girato lo scorso aprile tra Narni, Calvi dell’Umbria e a Terni. Il film è un horror-commedia sui vampiri, tematica non nuova per il regista che nel 2014 ha esordito con Circondato dalle tenebre.

Anche il cast è in gran parte immutato: i protagonisti, oltre a Bosi, sono Serena Meloni e Giovanni Tasca. La trama vede un vampiro "stalker" che una notte insegue una ragazza al cinema (a vedere Non nuotate in quel fiume di Roberto Albanesi) per poi metterla in fuga per i vicoli bui del borgo medievale di Narni, fino a che non avviene il colpo di scena.

L’anteprima sarà al cinema di Narni (Terni), il 30 ottobre per il Narnia Terror Night 2017.

QUIil trailer del cortometraggio