ERRI DE LUCA / NICKY NICOLAI/STEFANO DI BATTISTA martedi 8 settembre Jazz a Km0

Jazz a Km0, la rassegna ideata da Stefano Di Battista e Nicky Nicolai, presso il ristorante “Da Peppe” in via di Tor Cervara 65, presenta martedi 8 settembre, “Festa Campestre Reloaded” con il sax magico di Stefano Di Battista, la voce incantevole di Nicky Nicolai e quella più bassa e narrante di Erri De Luca , amici e già collaboratori nel progetto multiforme (editoriale, musicale e teatrale) «La musica provata». Lo spirito di questo spettacolo sarà, appunto, quello di una festa, una serata di poesia, parole, emozioni in musica.Canzoni che spesso prendono l’avvio da versi di De Luca e a volte evocano il patrimonio della canzone popolare. Stefano Di Battista e Nicky Nicolai hanno scritto, suonato e cantato insieme a Erri De Luca. Canzoni che raccontano il mare, l’amore, il mondo là fuori. Canzoni che portano inedite sonorità jazz, affondi mediterranei, il calore avvolgente della voce femminile di Nicky Nicolai, la virile morbidezza di quella di De Luca.

“Il nostro appuntamento con Erri De Luca al ristorante da Peppe a Tor Cervara, sembra essere orami consolidato.. consolidato dalla stima profonda dall’affetto che ci lega, che lega la scrittura alla musica, la parola al suono, le anime tra di loro, i simili tra loro L amicizia e la stima che ci lega e’ grande, mite, favorevole, libera!!! E’’ solida .... vi aspettiamo perché noi cerchiamo di volerci bene sempre .. grazie (Nicky Nicolai Stefano Di Battista)

Stefano Di Battista e Nicky Nicolai sono lieti di ospitare, nel loro ristorante di famiglia, e proseguire per il secondo anno consecutivo, la rassegna “JAZZaKM0” con i numerosi e cari amici artisti e musicisti. Il Ristorante “Da Peppe” in via di Tor Cervara 65, si è arricchito di un’area Live all’aperto dedicata agli spettacoli, nel verde della Riserva Naturale dell’Aniene, un palco sotto le stelle che vedrà salire artisti e offrire al proprio pubblico tanti spettacoli e concerti diversi, in queste sere estive nella Capitale. Serate da vivere insieme e distanziati all’insegna della sicurezza, della buona musica dal vivo e dell’ottima cucina, tra brindisi, applausi e Bis!

Possibilità di cena con concerto o, dopo cena, concerto con consumazione inclusa.

INFO & PRENOTAZIONI al 3349301619 o allo 062294317