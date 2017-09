EscaMontage a corto - Concorso per Soggetti originali

Scadenza 15 dicembre 2017 - Gratuito

Nell’ambito di EscaMontage Film Festival Itinerante la sezione dedicata ai cortometraggi, “EscaMontage a corto”, si afferma come evento di rilievo fin dalla prima edizione in collaborazione con importanti manifestazioni tra le quali l’Amarcort Film Festival, un evento organizzato da SMArt Academy e SMArt Lab, il Tuscia Film Fest, a cura di Mauro Morucci, il PhotoFestival "Attraverso le pieghe del tempo" a cura di Lisa Bernardini.

Nell’ambito di “EscaMontage a corto” è aperta la prima edizione del concorso dedicato a Soggetti originali.

Iscrizione

L’iscrizione è gratuita e avviene entro il 15 dicembre 2017. Possono partecipare soggetti e/o poesie originali in lingua italiana. Dopo la prima selezione da parte della giuria interna a EscaMontage, per poter procedere alla seconda fase, i selezionati saranno tenuti a versare una quota di 15,00 euro pena l’esclusione (le modalità del versamento saranno comunicate tramite un’e-mail ufficiale che dal momento della ricezione convaliderà l’avvenuta selezione). I vincitori saranno avvisati tramite e-mail.

Sezioni

Poesia di max 15 versi, per la realizzazione di una videopoesia

Soggetto a tema libero di max 2 pagine, per la realizzazione di videoclip

Soggetto a tema libero di max 4 pagine, per la realizzazione di cortometraggi

In Premio ai primi cinque classificati

1. Realizzazione della video poesia i modi e tempi di realizzazione saranno concordati con EscaMontage e sarà distribuita online sui media partner della WebTV EscaMontage e su diversi social.

2. Realizzazione di un blog del cortometraggio con: sinossi del soggetto, biografia e curriculum vitae dell’autore/i, immagini fornite dall’autore/i, scheda tecnica, foto di backstage, linkopedia correlata laddove presente. Il blog sarà condiviso online sui media partner della WebTV EscaMontage e su diversi social.

3. Realizzazione del trailer del cortometraggio su presentazione del relativo progetto, i modi e tempi di realizzazione saranno concordati con “EscaMontage Distribuzione Indipendente”.

4.Locandina con graphic design del cortometraggio che sarà inviato alle testate media partner di EscaMontage WebTV

5. Servizio di distribuzione e ufficio stampa con realizzazione del pressbook con uno sconto pari al 50% per i primi tre vincitori info per “EscaMontage Distribuzione Indipendente”: escamontage.wordpress.com/2017/03/30/servizi-escamontage/

ai primi 10 classificati

Realizzazione di un blog del cortometraggio e/o della poesia con: sinossi del soggetto e/o poesia, biografia e curriculum vitae dell’autore/i, immagini fornite dall’autore/i, scheda tecnica, foto di backstage, linkopedia correlata laddove presente. Il blog sarà condiviso online sui media partner della WebTV EscaMontage e su diversi social.

A. La partecipazione al bando è senza limiti di età, possono concorrere soggetti per cortometraggi e poesie editi o inediti. L’iscrizione è gratuita, avviene entro il 15 dicembre 2017, tramite l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: escamontage.escamontage@gmail.com, con scheda di partecipazione adeguatamente compilata (in calce al presente regolamento) e file in formato .doc o .jpeg del soggetto e/o poesia.Ogni autore può partecipare con più soggetti e/o poesie, si prevede la quota di 15,00 € per ogni opera selezionata.

B. La giuria dell’EscaMontage Film Festival Itinerante, sezione Soggetti originali, sarà composta da artisti, registi, giornalisti, critici, ed esperti del settore cinematografico e poetico. Le decisioni della giuria sono inappellabili e verranno comunicate tramite e-mail.

C. L’iscrizione implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento.

D. Tutti i partecipanti sono tenuti a inviare una liberatoria autografa in cui dichiarano di detenere tutti i diritti del soggetto e/o poesia, di autorizzare l’organizzazione EscaMontage a pubblicizzare l’opera nell’ambito del Film Festival Itinerante EscaMontage e degli eventi ad esso collegati e di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall’Organizzazione direttamente o indirettamente tramite i soggetti o partner tecnici coinvolti nel Festival per mezzo di riprese televisive, web, fotografi, emittenti radiofoniche, interviste ecc. L’autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera stessa, nessun escluso, e che i contenuti della stessa non violano le leggi vigenti e che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano EscaMontage, organizzatore del concorso ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi esclusivamente al concorso ed alle manifestazioni collegate.

N.B: La scadenza può subire eventuali proroghe che saranno comunicate sui media online.

Il presente regolamento può subire lievi variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.

Scheda di iscrizione

Titolo soggetto/poesia:……………………………………………………………………………….....

Nome e cognome autore/i:……………………………………………………………………………..

Data e luogo di nascita:……………………………………………………………………………….....

Recapiti:……………………………………………………………………………………………….............