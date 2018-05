Esce, edito da Dino Audino Editore e scritto da Mario Bellina, Scrivere per l’animazione. Progettare e sceneggiare un prodotto animato per cinema e tv, (collana Manuali 200 | aprile 2018 | 136 pagine | 16 €).

Per creare un buon progetto di animazione non basta sapere come ideare una storia avvincente e come scrivere una buona sceneggiatura. Bisogna conoscere le tecniche d’animazione. Essere addentro alle logiche di mercato. Avere chiare le differenze di pipeline tra un prodotto animato e uno in live action. Saper progettare un prodotto dedicato a target o a piattaforme differenti sfruttando al meglio le potenzialità che l’animazione può esprimere. L’animazione è di per sé una tecnica, o meglio un insieme di tecniche, con le proprie regole, estetiche e capacità espressive. Per fare sì che il mondo che ha in mente prenda vita nella maniera più efficace possibile, lo sceneggiatore deve conoscerle e saperle applicare. Questo manuale delinea un percorso progettuale per portare gli aspiranti sceneggiatori alla costruzione di un prodotto capace di sfruttare al meglio le specificità tecniche, linguistiche e di mercato dell’animazione, con un’attenzione particolare a quella per l’infanzia. Dall’ideazione del concept alla realizzazione della “bibbia”, dallo sviluppo delle sceneggiature al pitch ai broadcaster e alle case di produzione. Il testo offre un percorso rivolto a chi voglia progettare un prodotto di animazione seriale (e non solo) con le carte in regola per fare il suo debutto sul mercato.

Mario Bellina è autore e sceneggiatore televisivo specializzato in programmi per l’infanzia e cartoni animati (Albero Azzurro, Spike Team, Selfie Show). Consulente dei maggiori festival italiani di animazione tra i quali Cartoons on the Bay, insegna sceneggiatura per l’animazione a Bottega Finzioni e collabora con lo IED di Roma. Tra le sue pubblicazioni libri umoristici, per l’infanzia, e saggi su cinema e animazione.