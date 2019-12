Segnaliamo con piacere l’uscita del film "Le traversiadi. Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle Orobie", di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina (2019, 77’). Il film sarà in sala dal 15 gennaio 2020, dopo le presentazioni in anteprima al festival Il Grande Sentiro.

SINOSSI

La traversata delle Orobie con gli sci, dal lago di Como a Carona di Valtellina, è stata percorsa per quattro volte dal 1971: 180 chilometri e 15.000 metri di dislivello in una settimana. Nella regione italiana più antropizzata, a pochi chilometri dalle sedi della logistica, dai capannoni industriali, dagli apericena, si scoprono luoghi selvaggi, meravigliosi e solitari. Maurizio Panseri e Marco Cardullo nella primavera 2018 percorrono e filmano l’itinerario per la quinta volta. Il film Le traversiadi è un viaggio fra le montagne e nella storia dell’alpinismo: Maurizio e Alberto vanno alla ricerca degli ideatori della traversata, nelle valli bergamasche e in Francia... Le traversiadi è girato nel classico formato 2,39:1, Cinemascope, perché se è vero che il Cinemascope è nato per riprendere i serpenti, come dice Fritz Lang, ne Il disprezzo di Jean-Luc Godard, pensiamo vada benone anche per riprendere gli sci.

Trailer su Vimeo:

https://vimeo.com/345914200

Notizie e clip dal film sul sito di Alberto Valtellina:

www.albertovaltellina.it/por...

Il diario di produzione sul sito di Maurizio Panseri:

https://vertical-orme.blogspot.com/...