Esce in dvd il film con la Rettore: ora o mai più?

A trent’anni dalle riprese, iniziate sul finire del 1989, viene distribuito per la prima volta in dvd da CG Entertainment (www.cgentertainment.it), a Marzo 2019, il film Strepitosamnte… flop, scritto e diretto da Pierfrancesco Campanella e che vede tra i principali interpreti Donatella Rettore, la cantante di successi quali Kobra e Lamette, attualmente impegnata tra i “maestri” in Ora o mai più, trasmissione televisiva di RaiUno condotta da Amadeus.

La partecipazione della Rettore allo show del sabato sera sta suscitando molte reazioni, soprattutto sui social, per via di alcuni giudizi un po’ taglienti, elargiti con irriverente ironia ai cantanti in gara. Ma, si sa, l’artista di Castelfranco Veneto è quanto di più anticonvenzionale e fuori dagli schemi sia presente nel mondo della musica leggera e non rinuncia mai a dire quello che pensa realmente, mettendoci sempre la faccia.

Pochi sanno che, prima di diventare una acclamata rockstar, giovanissima, era partita dal teatro, essendo oltretutto figlia d’arte (la mamma era una nota interprete goldoniana).

Una volta raggiunta la grande popolarità grazie al brano Splendido splendente, era stata protagonista del film Cicciabomba, diretto da Umberto Lenzi, diventato, poi, un vero e proprio cult-movie per i suoi innumerevoli fan. Altre sue prove di attrice sono rappresentate da un episodio della serie tv Aeroporto internazionale, in onda su RaiUno, e Paganini, opera registica del “maledetto” Klaus Kinski, in entrambi le quali era stata affiancata dalla bellissima Dalila Di Lazzaro.

Per coincidenza, anche Strepitosamente… flop le include ambedue nel cast artistico. All’epoca dell’uscita nelle sale, il film di Campanella fece molto parlare la stampa per la sua freschezza e originalità e partecipò a diverse importanti manifestazioni cinematografiche, tra cui le Grolle d’Oro di Saint Vincent, il Festival Internazionale di Annecy e la Rassegna EuroMediterranea di Sangineto, condotta da Pippo Baudo.

Grazie a questo film, la cantante nel 1991 venne insignita in Campidoglio del prestigioso Premio Personalità Europea, dopo che alcuni critici avevano accostato la sua verve brillante a quella della grande diva americana Shirley MacLaine. In Strepitosamente… flop Rettore veste i panni di una bizzarra funzionaria televisiva spietatissima nella professione quanto fragile nel privato, rivelando spiccata simpatia e grande autoironia.

Tra gli altri interpreti del film vanno ricordati Urbano Barberini, Yvonne Sciò, Adriana Russo, Gabriele Gori, Claudia Cavalcanti e Aichè Nanà, la ballerina turca balzata alla notorietà ai tempi della “Dolce Vita” per uno scandaloso strip in un noto locale della capitale. Da segnalare, inoltre, che Strepitosamente… flop, al suo primo passaggio televisivo su ReteQuattro, nell’ambito del ciclo “I Bellissimi”, ha riscosso uno share di ascolto molto alto, superiore alla abituale media della emittente.

L’uscita in dvd della pellicola di Pierfrancesco Campanella è stata a lungo sollecitata proprio dagli irriducibili ammiratori della Rettore che, riuniti nel fan club a lei dedicato, si sono fatti promotori dell’iniziativa di recupero di un’opera, a detta di molti, ancora valida e attuale.