Esce in libreria ’Frankenstein Junior: memorie dal set e altre quisquilie’, di Mel Brooks

Direttamente dalla penna di Mel Brooks da oggi in libreria il "dietro le quinte" più atteso del millennio.

Esce infatti in tutte le librerie italiane "Frankenstein Junior: memorie dal set e altre quisquilie" edito da Sagoma Editore, in cui il re della risata Mel Brooks riporta alla mente i mitici giorni in cui girò la commedia cult che ha battuto ogni record di incassi. Il libro contiene 225 foto di produzione e del dietro le quinte del film, il racconto inedito del regista Mel Brooks e interviste inedite con - tra gli altri - il talentuoso direttore della fotografia Gerald Hirschfeld, la Premio Oscar Cloris Leachman e il produttore Michael Gruskoff.

Ecco il video di MEL BROOKS che presenta il libro nella sua edizione USA:



Titolo originale: Young Frankenstein: A Mel Brooks Book: The Story of the Making of the Film

Autore: Mel Brooks con Rebecca Keegan

Traduttore: Carlo Amatetti

Editore: Sagoma Editore

Pagine: 200 a colori, con 225 foto

ISBN: 9788865060711

Data di pubblicazione: 24 novembre 2016 (18 ottobre 2016 in USA)

Prezzo: 20,00 €

Acquistabile in anteprima: www.libridivertenti.it