Esce nella collana dei Tipitondi della Tunué ’L’uomo montagna’, di Amélie Fléchais‏

La storia del bambino che con il suo cuore riesce a smuovere le montagne

Un nonno non più in grado di viaggiare, per via delle montagne che gli sono cresciute sulle spalle. L’uomo montagna è la storia del suo ultimo viaggio e dell’affetto del nipotino, che pur di aiutarlo nel suo errare va in cerca dei venti capaci di spostare le montagne.

Il bambino parte e l’anziano promette di aspettarlo. Un percorso che galleggia nella fantasia e si anima attraverso il tratto essenziale e fiabesco di Amélie Fléchais, illustratrice del noto picture book Lupetto Rosso e del graphic novel Il sentiero smarrito. Una metafora estetica degli ultimi anni di vita con una sceneggiatura di Séverine Gauthier.

All’arte dell’autrice transalpina è stata dedicata una mostra al Napoli Comicon 2016.