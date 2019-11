Esce nelle sale ’Colomba legend’, il secondo film western di Vito Colomba

Dopo che l’Italia intera ha conosciuto nel 1989 Vito Colomba grazie al suo primo film, il trash cult western Quattro Carogne a Malopasso, e alle apparizioni al Maurizio Costanzo Show e a Mai Dire Tv, il 5 dicembre 2019 esce nelle sale, distribuito da Ahora!Film, quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato il sequel: Colomba legend.

Scritto dal produttore Maurizio Macelloni e diretto da Vito Colomba (affiancato da Rosario Neri, che ha curato anche la fotografia), il film è stato girato tra Custonaci e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, sfruttando la bellezza delle location naturali, quali le cave di Custonaci e la Riserva Naturale Monte Cofano.

Sinossi

La storia di Colomba legend si sviluppa esattamente vent’anni dopo le vicende di Quattro carogne a Malopasso, il film western girato in piena autonomia da Vito Colomba nel periodo a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, che vede protagonisti i figli degli storici personaggi, Parker e Nelson. Dopo le malefatte del bandito Parker, i cittadini di Custon City si vedono costretti a fronteggiare una nuova minaccia: tre banditi mascherati che compiono crimini a ripetizione terrorizzando l’intera città. Bill Nelson Junior, ossessionato dalla morte del padre, è convinto che i responsabili siano proprio i quattro figli di Parker, tre maschi e una femmina, abbandonati vent’anni prima, il giorno della loro nascita, davanti ad un convento di frati. Non soddisfatto dell’operato dello sceriffo, si mette sulle loro tracce e si batte affinché la verità venga a galla una volta per tutte. Ma saranno davvero loro i colpevoli di questi efferati crimini? O c’è sotto qualcos’altro?

Ecco il trailer: