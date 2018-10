A partire da oggi sarà online su tutte le piattaforme il videoclip del brano “Black Hole Tale”, secondo episodio del progetto multimediale The Space Violin Project del violinista elettrico Andrea Casta.

Ecco il videoclip:



Dopo Double Sun, che ha introdotto al pubblico il personaggio del Comandante AJ, prosegue il racconto fantascientifico del musicista e globe trotter internazionale di origini bresciane, ma adottato dalla capitale, attraverso le illustrazioni animate di Lorenzo Gubinelli che, questa volta, incontra la firma del fotografo e videomaker Damiano Dargenio.

In questo episodio, durante un’escursione extra-veicolare, il Comandante AJ viene trascinato nel più affamato dei buchi neri. È un precipizio che sembra non avere fondo né fine. Difficile poter stabilire le probabilità di sopravvivenza. E quando la vita ti scorre davanti agli occhi, dicono che sia la fine: l’album dei tuoi ricordi più cari...

Black Hole Tale, seconda traccia del progetto discografico dance di Andrea Casta, ha debuttato da poche settimane ed è già un successo internazionale: in classifica “top 40” in Olanda, inserito in playlist prestigiose su Spotify e Youtube, vanta già decine di migliaia di stream. La canzone, realizzata insieme ai giovani producer “Beatone”, si avvicina al filone della retrowave, aggiungendo a un mood progressive house e a una melodia vocale accattivante l’energia del violino elettrico.

Tra le date del suo tour, che lo ha recentemente portato in Canada, Andrea Casta è già al lavoro per le imminenti release: nelle prossime settimane uscirà il “remix pack” di Black Hole Tale con 5 nuove versioni della traccia firmate da producer prestigiosi del panorama dance.

Download on iTunes: https://goo.gl/4esXwD

Listen on Spotify: 👉 https://goo.gl/uyuhrw