Este (Padova), 25 e 26 novembre: Le Pellicole Ritrovate

Le pellicole ritrovate

25 - 26 novembre

Sala Grande delle Consolazioni

via Francesconi, 2 Este (Pd)

25 novembre

Ore 17.00

- Convegno sul tema “Cinema e nuove tecnologie“;

- Intervista via Skype ad Helena Solberg, documentarista brasiliana;

Ore 21.00

- Proiezione pellicole ritrovate.

26 novembre

Ore 17.00

- Proiezione pellicole ritrovate;

- Proiezione film di Helena Solberg Estremista e Carmen Miranda.

Il centro di cultura La Medusa nasce nel 1992 per volontà del presidente Turi Fedele che negli anni ’60 diede vita al Centro culturale estense il quale per dodici edizioni, dal ’59 al ’71, organizzò ad Este il “Premio dei Colli”. Un concorso di rilevanza nazionale ed europea sul cinema d’inchiesta e il documentario che metteva in palio per il primo e secondo classificato una Medusa d’oro e una d’argento.

Fu una feconda stagione che portò ad Este i più importanti documentaristi e critici cinematografici e promosse una riflessione ed un confronto approfondito sull’inchiesta filmata "un vero e proprio strumento di indagine, di diagnosi e di documentazione della realtà".

Oltre al ricordo degli appassionati e degli amici oggi di quella stagione è rimasta traccia attraverso il ritrovamento, qualche tempo fa, di undici pellicole e di alcune bobine che parteciparono al Premio, rimaste nascoste per 40 anni in un armadio ritrovato casualmente nella scuola elementare di Prà, una frazione di Este. Le undici pellicole elencate più sotto sono state trasposte in digitale e ci offrono oggi l’opportunità di ritornare a parlare del Premio dei Colli.

Lo faremo con una loro proiezione e con un convegno, in programma per i prossimi 25 e 26 novembre nel bellissimo chiostro di Santa Maria delle Consolazioni ad Este, sul tema "Cinema e nuove tecnologie" al quale parteciperanno documentaristi, critici cinematografici e studiosi come il giornalista e scrittore Francesco Jori, Carlo Montanaro scrittore, regista e critico cinematografico, Riccardo Costantini studioso, regista, sceneggiatore, segretario di Cinema Zero di Pordenone. Al convegno interverrà via skype la documentarista, ritenuta dalla critica la più importante documentarista brasiliana, Helena Solberg di cui è stata trovato ad Este il documentario “Estremista”: opera prima, che si occupa della condizione femminile nel Brasile degli anni ‘60.