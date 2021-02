Evento di presentazione del calendario ’La Rinascita 2021’

“Unite nelle nostre differenze siamo più forti!” E’ questo il motto che accompagna il calendario “La rinascita 2021”, progetto ideato da due donne, protagoniste nella moda, Rebecca Goetzke e Sarajo Mariotti, per dare un aiuto alle donne, sempre più isolate a causa della pandemia e vittime predestinate della violenza domestica.

“La Rinascita 2021” vuole essere un piccolo contributo per dare una risposta positiva alla situazione attuale di isolamento e distanziamento sociale in cui sono aumentati i casi di violenza domestica a causa della pandemia. E’ uno strumento psicologico, culturale e artistico, di aiuto verso le donne ed è costituito da immagini di modelle molto belle tra cui Maimouna, una piccola bambina, presente anche alla conferenza, la mascotte della compagnia. Il ricavato del calendario, che costa 10 euro ed è prenotabile con SMS o WHATSAPP al numero 3478610070, andrà interamente devoluto alle Associazioni, schierate in prima linea, contro la violenza sulle donne.

Presentato per la prima volta a gennaio presso il Comune di Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa, di San Giuliano Terme e di Cascina , il calendario sbarcherà a Roma il 12 febbraio alle 11, presso il primo Municipio, in Circonvallazione Trionfale 16, con la presentazione in una conferenza stampa, veramente originale, un grande evento,grazie alla presenza di illustri relatori e artisti.

La manifestazione è organizzata da Marcia Sedoc, Presidente dell’Associazione Fajaloby Olanda Suriname, con il patrocinio del Comune di Roma, del Primo Municipio – Roma Centro storico e del Comitato Roma Capitale, Italia Europa, Presidente Jiaime Trujiili, ed è stata possibile grazie all’impegno del Vicepresidente dei Consiglieri Maurizio Esposito e degli imprenditori Jammer Trujili e Michele Polini , che hanno creduto fortemente nel progetto e che consegneranno tre lupe, simbolo di Roma.

Relatori della tavola rotonda saranno il Vicepresidente Maurizio Esposito, l’imprenditore Jiame Trujli, il Dott. Antonio Greco, Vanessa Gusmao per conto del Consolato brasiliano, il mago Heldin, la soubrette Nadia Bengala e Michele Simolo, Presidente dell’Associazione No violence, con una significativa mostra di fotografie artistiche, sul tema, in bianco e nero, con testimonial d’eccezione.

Modera il dibattito l’artista Marcia Sedoc. Graditi ospiti dell’evento saranno gli attori: Antonio Fazio con un monologo contro la violenza e Chiara Pavoni con una poesia di Bruno Mancini “Eppure se”.Foto di Luigi Luogo.

Riprese TV e interviste di Ciad news a cura dell’attrice e giornalista Emanuela Petroni, con foto e dirette Fb di Paul Polidori. Regia di Pasquale Sciandra. Produzione e video grafica di Simone Mek.