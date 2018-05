Exit: al Teatro Vascello sbarca la drammaturgia di Ivan Bellavista

Sarà la compagnia del Molière Immaginario a prendere la scena del Teatro Vascello il prossimo 25 maggio, con l’opera Un vero capolavoro, scritta e diretta da Ivan Bellavista. Tenendo fede alla realtà visuale e drammaturgica della compagnia, questa volta il focus sarà tutto incentrato sull’analisi dello spazio scenico, vissuto e analizzato come significante in cui tutto può accadere. Ad affiancare il regista ci saranno le attrici Sandra Conti e Francesca La Scala, per una dissacrante favola teatrale costruita e sviluppata su un’idea di teatro ben precisa.

Lo spettacolo, prodotto dalla "Fabbrica dell’attore”, segue la linea tracciata da successi come 7 14 21 28, Fratto_X e Anelante, che hanno imposto la compagnia all’attenzione nazionale in termini di ricerca e originalità. Lo spettacolo si inserisce all’interno della rassegna organizzata da Exit - Emergenze per identità teatrali, di fatto un network culturale che da dieci anni presenta l’opera teatrale mediante una continua dialettica tra spettacoli, tavole rotonde e versanti laboratoriali.