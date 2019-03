Fabiola Di Gianfilippo nel cast dell’attesa serie Rai dal titolo “Jams” su RaiGulp da lunedì 11 marzo

Fabiola Di Gianfilippo sarà nel cast dell’attesa serie tv “Jams”, in onda su Rai Gulp da lunedì 11 marzo. Vestirà i panni di Agata, mamma di Joy (la protagonista Sonia Battisti) di 11 anni che inizia la prima media. E’ una mamma molto presente, amorevole, dolce e con Joy ha un rapporto molto bello profondo emotivo, di grande confidenza. In casa si respira un clima pieno d’amore, anche con il marito con cui c’è una grande armonia e una grande comunicazione. Ma ad un certo punto tutto cambia senza un motivo, inizialmente si dà la colpa all’adolescenza, alla nuova scuola. Ma il reale motivo di questo cambiamento si scoprirà dopo qualche puntata.

Un progetto dedicato ai giovanissimi che vanta il valoroso aiuto degli psicologi dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma vista la sensibile tematica trattata degli abusi sui minori.

La Di Gianfilippo è un’attrice che ha alle spalle una importante carriera.

Inizia giovanissima a calcare il palcoscenico. Nella sua famiglia ha da sempre respirato l’amore per l’arte in ogni sua declinazione. Dalla passione per la letteratura e la poesia trasmessa dal padre alla sensibilità per la pittura e il canto lirico.

A venti anni, dopo la gavetta e i soldi messi da parte per pagarsi i primi corsi, comincia la scuola di recitazione e si concentrerà principalmente sul metodo Stanisvlasky/Strasberg.

Tra i suoi maestri Lino Damiani, Marco Brogi e Francesco Sala in teatro. Vincenzo Attingenti, Micael Margotta (actor center), la coach Doris Hicks (Actors studio), Denny Lemmo e Francesca Viscardi.

Nel 2008 si iscrive al Dams di Roma Tre conseguendo poi la laurea magistrale.

Diventa mamma di Gemma nel 2013 che - dice - “Le insegna ogni giorno a diventare un essere umano migliore”.

Scelta da Stefano Reali entra a far parte del cast " Le ali della vita", fiction targata Mediaset di grande successo ancora oggi ritrasmessa in tutto il mondo con protagoniste Virna Lisi, Marisa Merlini e Sabrina Ferilli.

In tv lavora in “Via Zanardi 33" andando in scena con Elio Germano e "Nati ieri" di Miniero e Genovesi con Luca Angeletti e Ettore Bassi.

Dopo l’incontro con Maurizio Iannelli e Matilde D’Errico entra prima nel cast di “Città criminali" dove viene creato un ruolo ad hoc per lei grazie alle sue capacità interpretative.

Diventa successivamente la protagonista di una puntata di "Amore Criminale" che affronta il caso di cronaca legato all’uccisione da parte del marito di Maria Rita Russo.

La puntata è stata ritrasmessa dalla Rai per il grande successo di pubblico ed è stata poi scelta per rilanciare la stagione successiva del programma tv.

Dal 2011 al 2015 dopo un trasferimento inizia a collaborare con TeleIschia occupandosi di interviste sia per il tg che per eventi culturali quali "Ischia Film Festival" "Procida Film Festival" e "Premio Elsa Morante".

Nel 2018 Guido Chiesa la sceglie per il ruolo di Donatella in "Ti presento Sofia" con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. Il film ha riscosso successo al botteghino già dai primi 5 giorni di programmazione nelle sale

Da 20 anni pratica il Buddismo di Nichiren Daishonin con la Soka Gakkai internazionale di cui è membro.

Impegnata anche sul fronte del disarmo nucleare che deve partire dal disarmo interiore, da 3 anni collabora con la Flipnews International Press per il premio DIRITTI Umani in collaborazione con Amnesty International e con l’Onlus Arte e cultura per i DIRITTI umani.