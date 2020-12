Fargo (Stagione 4) - Teste di Serie

GENERAZIONI CONTRO

A Fargo, o giù di lì, è tutto una questione di affari. Spesso sono affari privati, che si insinuano in modo malsano tra le pieghe della comunità; e, il più delle volte, si tratta di affari di famiglia. Delicati affari di famiglia.

Come a inizio anni Cinquanta, nell’anonimo Kansas City, quando la famiglia dei mafiosi italoamericani Fadda e quella dei neri di Cannon si dividono non troppo amichevolmente il territorio; a sancire una pace effimera e sempre in bilico sul filo del rasoio, uno “scambio” poco onorevole, tra i primogeniti maschi dei due capofamiglia. Come avvenne tra ebrei e irlandesi della generazione precedente e così via. Affari, quindi, che inevitabilmente diventano una questione personale, nei quali i semi della vendetta e della bramosìa germogliano con rapidità. Come da sempre avviene a Fargo, o giù di lì.

Noah Hawley, si sa, con la penna in mano non le manda di certo a dire: la sua scrittura brillante e provocatoria, tagliente e sempre crudelmente umoristica, esalta personaggi inaspettatamente ordinari, altri sopra le righe e, certo, perfino amabilmente fuori da schemi e preconcetti, edulcorando situazioni concepite sulla falsariga dello stile partorito dai fratelli Coen, a cui Hawley resta a buon ragione debitore. Così accade in questa quarta stagione di Fargo, nella quale la saga mafiosa di due famiglie destinate a essere stravolte dalla loro stessa incapacità di rimanere ancòrate allo scorrere del tempo – che nella serie di Hawley è sempre un sinonimo di “modernità” -, vengano costrette a fare i conti con due variabili che esulano da ogni tentativo di intervento arbitrario: il peccato e il destino beffardo. E ciò vale sia per i vinti che per i vincitori.

Lo showrunner di Legion narra ancora una volta una grande e intensa storia americana, in cui i padri e i loro figli si tramandano come per dovuta devozione il seme della violenza e i suoi frutti cancerosi; così come l’America è la terra dei sogni per chi la raggiunge per trovare o costruire fama e fortuna dal nulla, l’America raccontata da Hawley diventa la terra del prendere e uccidere; così come i più forti e audaci osano fino a consegnare in pegno la vita dei propri figli, alla fine del viaggio - che è solo un nuovo capitolo della grande e tormentata storia umana -, saranno i figli a prendere il posto dei padri stessi, raccogliendone le redini, oppure cercando nuove strade verso un futuro che è adesso – perché, in verità, tutto quello che abbiamo è “ora”! – e che appare non meno incerto e pericoloso.

Allestendo un lento carosello a metà tra il noir e il più classico gangster movie, Hawley infonde profondità alla sua stessa creatura, spianando un nuovo sentiero verso strade già narrativamente battute, come ben dimostrato nel finale; questa quarta stagione non eguaglia, tuttavia, la sbalorditiva potenza di scrittura delle precedenti, solo perché affidata a uno svolgimento più blando e prevedibile nello sviluppo complessivo dei nuovi undici episodi.

Nonostante questo aspetto – che comunque non inficia la visione e l’appetito per la storia -, la quarta stagione di Fargo svela alcuni personaggi davvero ben riusciti, a cominciare dall’ossessivo e tormentato ispettore Odis Weff (interpretato da un Jack Huston a cui si vuole fin da subito un gran bene), passando per l’infermiera-psicopatica-“vedeva nera” Oraetta Mayflower (eccezionale e istrionica Jessie Buckley!), senza dimenticare la coppia di giovani, ma già incallite fuorilegge Zelmare e Swanee e il generoso Patrick Milligan (Ben Whishaw), figlio-testimone dei tempi cinici e violenti di un’America costruita e raccontata da chi è a questa stessa America è sopravvissuto. Minuta delusione di un parco personaggi sempre sfaccettato e intrigante: il Gaetano Fadda interpretato da Salvatore Esposito, volenteroso nell’infondere un aspetto arcigno ed esuberante all’intraprendente mafioso in fuga ma, per questo, fin troppo esagerato nel riproporre mimiche e movenze che trasformano Gaetano in una maschera inutilmente forzata e grottesca.

Ancora una volta, però, Noah Hawley dimostra di conoscere gli aspetti fondamentali e necessari per imbastire un romanzo corale potente e nichilista e, per questo, sempre al passo con i tempi; con i tempi di un’America in continuo mutamento sociale, ma sempre caro e insostituibile rifugio per buoni e cattivi e vincitori e perdenti di “buona volontà”.