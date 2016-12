Fermo 6/7/8 ottobre 2016: parte il Festival “Philofiction – Estetica e Filosofia delle serie tv”

È notizia di poche ore dell’ennesimo successo di Game of Thrones agli ultimi Emmy Awards, che porta la serie televisiva ispirata ai romanzi di George R. R. Martin a essere la più premiata della storia. Un prodotto di qualità che certifica ulteriormente il posto di rilievo, nel panorama audiovisivo e scopico, che vanno assumendo le serie tv.

E proprio Game of Thrones e altri testi seriali quali Gomorra, Dexter, Grey’s Anatomy, The Good Wife, animeranno la forma e il contenuto della prima edizione del Festival Philofiction – Estetica e Filosofia delle Serie Tv, in programma a Fermo dal sei all’otto ottobre. Sotto la guida artistica di Lucrezia Ercoli, il festival proporrà una serie di incontri, masterclass, proiezioni e spettacoli avendo come focus l’analisi, il racconto e l’approfondimento modale di questa complessa forma di testualità che sono le serie televisive. Un continuo gioco didattico e interpretativo sfruttante i maggiori testi seriali prodotti di recente; quest’ultimi verranno sviscerati, commentati da un’ampia cerchia di addetti ai lavori.

Philofiction nasce dall’esperienza di Popsophia, un laboratorio permanente divenuto punto di riferimento nel dibattito teorico internazionale, che trova la sua linfa tematica e la sua ragione d’essere nella pop-filosofia, di fatto un genere culturale che fonde la riflessione filosofica in dialettica con gli elementi pop della cultura di massa. Un’anatomia molto trasversale ha portato, negli ultimi anni, il collettivo di Popsophia, capitanato da Lucrezia Ercoli e da un comitato scientifico, a sviluppare riflessioni teoriche coinvolgendo il mondo accademico, scolastico e le associazioni culturali su scala nazionale e internazionale. Una continua riflessione che, partendo dal dato filosofico, abbraccia il mondo delle arti visive, del fumetto e della musica.

Su questa ricca base si innesta la prima edizione di Philofiction, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fermo, l’Accademia di Belle Arti di Macerata, l’Ufficio Scolastico Provinciale e L’Ordine degli Avvocati. La tre giorni di confronto e dibattito avrà inoltre una certificazione accademica con due crediti formativi europei. Noi di Close up seguiremo quotidianamente il Festival con approfondimenti e interviste.

Per maggiori info:

http://www.popsophia.it/it/philofiction/