“La Pellicola d’Oro” torna per il secondo anno consecutivo, alla 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, con un convegno dal titolo “Mestieri ed artigiani del cinema Italiano – Per valorizzare i mestieri nascosti”

Si terrà venerdì 19 ottobre alle ore 15.00 presso lo spazio “RomaLazioFilmCommission”, all’interno della 13^ edizione de la Festa del Cinema di Roma, il convegno “Mestieri ed artigiani del cinema Italiano – Per valorizzare i mestieri nascosti”. L’appuntamento, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, è legato al Premio dedicato alle Maestranze e all’artigianato, “La Pellicola d’Oro”, un riconoscimento, giunto alla sua IX edizione, che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera anche in relazione al positivo rapporto instaurato con le maestranze, tecnici e artigiani che operano sul set.

Saranno presenti al convegno Laura Delli Colli (Vicepresidente Fondazione Cinema per Roma), l’On. Silvia Costa (Parlamentare Europeo), Paolo Masini (MiBact Consigliere del Ministro), Roberto Perpignani (Presidente FIDAC), il Premio Oscar Gianni Quaranta (Scenografo).