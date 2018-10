Presentato ieri alla Festa del Cinema presso lo spazio della Roma Lazio Film Commission, “Cinewood – il lato cattivo del cinema” è un progetto di sviluppo della cultura cinematografica che si avvale della collaborazione di centri di promozione di cultura cinematografica, di centri di ricerca sociale e di mercato, docenti universitari, giornalisti e critici cinematografici per favorire l’innovazione nel cinema sul piano artistico, culturale ed economico, anche con nuovi modelli organizzativi.

Nato da un’idea di Vincenzo Palladino e Roberta Marchetti – che ne curerà anche la conduzione – e scritto con Mario Sesti che si occuperà della sezione serie film e doc online, Cinewood è un format strutturato in tanti frame autonomi, che sarà possibile seguire sia in televisione che sui social media, che vuole coniugare formazione e glamour, con l’obiettivo di raccogliere continui riscontri da pubblici diversi per registrarne i mutamenti.

Durante le puntate, verranno espressi giudizi sul cinema indipendente italiano, su quello assistito dai fondi pubblici, sul cosiddetto “cinema difficile”, ma anche su quello inutile che affolla le programmazioni delle sale cinematografiche.

Ovviamente, un progetto transmediale non ignorerà le proposte del cinema in streaming, ma anche per quelle saranno espressi giudizi cattivi, se necessario.

Il tempo e lo spazio sono le ossessioni dei tempi moderni, spesso sono inconciliabili, li riconcorriamo per governarli, senza riuscirci. Un bel film è l’unica cosa che trascende il tempo e lo spazio.