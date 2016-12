FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2016 - ALICE NELLA CITTÀ: due nuovi titoli: ’Captain Fantastic’ e ’Cicogne in missione’

La Festa del Cinema di Roma e la sezione autonoma e parallela Alice nella città annunciano il primo titolo di una serie di coproduzioni che si realizzeranno nell’ambito dell’undicesima edizione della Festa (13-23 ottobre): si tratta di Captain Fantastic, secondo lungometraggio firmato da Matt Ross, già interprete per registi del calibro di Martin Scorsese, Terry Gilliam e John Woo.

Captain Fantastic è un film che attraversa i generi, in grado di alternare sequenze spassose a momenti di pura commozione, anche grazie alla straordinaria interpretazione di Viggo Mortensen, uno degli attori più amati del cinema americano per i suoi ruoli ne Il Signore degli Anelli, A History of Violence e La promessa dell’assassino, che gli è valso la candidatura all’Oscar® come miglior attore protagonista. Mortensen interpreta Ben, un padre che vive isolato con sua moglie e i sei figli nelle foreste del Nord America: una tragedia li costringerà ad affrontare il mondo esterno e un sistema di valori completamente diverso. Captain Fantastic sarà nelle sale italiane a dicembre distribuito da Good Films.

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi Generations – una famiglia quasi perfetta, primo titolo del concorso Young/Adult, Alice nella città presenta, fuori concorso, un film dedicato alle famiglie, Cicogne in missione [nella foto]: la nuova straordinaria avventura animata in 2D e 3D, realizzata dallo studio creativo WAG – Warner Animation Group, sarà nelle sale italiane in autunno distribuita da Warner Bros. Pictures. Dirigono Nicholas Stoller, già candidato ai BAFTA per Muppets 2 – Ricercati, e Doug Sweetland, animatore supervisore di Cars, candidato all’Oscar® per la regia del corto d’animazione Presto. Stoller ha anche scritto la sceneggiatura del film ed è co-produttore insieme a Brad Lewis (Ratatouille). I produttori esecutivi sono Phil Lord e Christopher Miller (già registi di The LEGO® Movie). Nella versione originale, Cicogne in missione è doppiato da Andy Samberg (Junior), Katie Crown (Tulip), Stephen Kramer Glickman (Toady) e Jennifer Aniston (Mrs. Gardner). Nella versione italiana, il compito è stato affidato a tre famosissimi volti e voci della televisione, della radio, del cinema e del teatro italiani: Alessia Marcuzzi, Federico Russo e Vincenzo Salemme. Le cicogne atterreranno all’Auditorium Parco della Musica per un red carpet animato assieme ai bambini.