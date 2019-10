Festa del cinema di Roma 2019: presentato il libro di Tiziana Rocca dal titolo “Il segreto del successo”

Durante la Festa del Cinema di Roma, è stato presentato il libro di Tiziana Rocca dal titolo Il segreto del successo – Come costruire una comunicazione vincente, edito da Sperling & Kupfer.

L’appuntamento, si è tenuto presso lo Spazio Roma Lazio Film Commission – AUDITORIUMARTE, moderato dalla conduttrice Rai Eleonora Daniele, con la presenza del Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, Luciano Sovena.

Il libro è un vero e proprio manuale per chi vuole intraprendere il percorso della comunicazione e l’organizzazione di eventi. Dal budget alla location, dall’intrattenimento alla security, dal catering alle celebrities fino ad arrivare alla stampa e alla comunicazione digitale.

Gli eventi sono oggi lo strumento più efficace e creativo per promuovere un marchio e, in­sieme ai social media, rappresentano la forma più nuova di comunicazione. Se un prodotto viene presentato direttamente al pubblico in una serata piacevolmente animata, in cui si può assistere a una performance insolita, sa­rà difficile dimenticarlo e i valori del brand verranno assorbiti e diffusi in modo facile e naturale. Ma come distinguersi fra tante pro­poste, come costruire un evento originale che trasmetta la giusta immagine di un brand, un prodotto, un personaggio, un’impresa? Tiziana Rocca, la più nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi spiega – in questo libro ric­co di esempi, casi, suggerimenti pratici – le regole, le strategie, i segreti di una comunica­zione vincente, elaborati in venticinque anni di esperienza. E svela a chi desidera avvici­narsi a questo mondo la ricetta infallibile per raggiungere i propri obiettivi: coltivare la pas­sione, accettare le sfide, imparare a pensare in grande. Perché anche nei periodi difficili, quando le risorse sono scarse, le buone idee portano al successo.

Tra i personaggi presenti alla presentazione anche le attrici Kiara Tomaselli e Barbara Tabita.