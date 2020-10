Festa del Cinema di Roma 2020 - Selezione ufficiale: AMMONITE

Ammonite sono le pietre, tra le tante, di cui si è occupata la prima e più importante paleontologa inglese della storia, Mary Anning, ufficialmente oggi riconosciuta e ricordata attraverso i suoi reperti al British Museum di Londra.

L’immagine iniziale è della donna (una meravigliosa Kate Winslet) che lavora in solitudine a Lyme Regis, un luogo molto suggestivo ma desolato sull’aspra costa meridionale dell’Inghilterra nel 1840. Purtroppo i giorni delle sue importanti scoperte sono ormai lontani e per mantenere se stessa e la madre malata, decide di vendere i suoi fossili meno preziosi ai turisti, come i Murchinson. Mr. Murchinson è un paleontologo famoso, in viaggio e chiede alla sua “collega” di tenere con sé per un po’ la moglie che soffre di depressione.

Il soggiorno di una ospite inaspettata e costosa, visto che la signora Murchinson (Saoirse Ronan) poi si ammala e deve essere curata con molte attenzioni, si trasforma in un vero e proprio incontro saffico tra una donna più matura consapevole ma in effetti repressa e una giovane alle prese con un nuovo inizio della sua vita borghese di donna sposata.

La durezza e la chiusura della Anning si sciolgono con grande sorpresa in espressioni di dolcezza e compiacimento, dimostrando come Kate Winslet abbia dato prova di essere ancora una volta una grande attrice, in grado di sostenere ruoli diversi e di alta intensità. Anche Saoirse Ronan non è da meno, pur con meno esperienza alle spalle, e assieme funzionano perfettamente rendendo l’idea di forte unione d’amore al femminile.

Il film si ferma a descrivere anche l’aspetto sessuale dell’intesa tra le le due protagoniste, con scene e inquadrature su particolari dei corpi durante l’amplesso, che avranno scandalizzato di sicuro gli spettatori più bigotti, seppur oggigiorno nulla di erotico dovrebbe ancora sorprenderci.

Il regista inglese Francis Lee in questo suo secondo lungometraggio - nel primo God’s Own Country ( La Terra di Dio , 2017) si parlava di alcolismo, omosessualità e amore - ha confermato l’interesse per tematiche molto profonde e non semplici nella resa delle emozioni più contrastanti.

Il risultato è vincente e seppur il tema dell’orientamento e delle scelte sessuali non rappresentino più un campo d’indagine ampio, riesce comunque a coinvolgere lo spettatore con determinazione e passione, trasportandolo in tempi e luoghi in cui invece l’attuale libertà non era neppure pensabile né considerata concepibile.