FESTA DEL CINEMA DI ROMA | Viggo Mortensen incontra il pubblico | Gene Kelly e Cyd Charisse protagonisti della campagna della Festa‏

Viggo Mortensen incontrerà il pubblico nel corso dell’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 23 ottobre. L’attore statunitense, che ha raggiunto il successo interpretando Aragorn nella trilogia de “Il signore degli Anelli”, candidato all’Oscar® e al Golden Globe per La promessa dell’assassino di David Cronenberg, parlerà agli spettatori della sua trentennale carriera mostrando le immagini dei film che lo hanno reso noto in tutto il mondo. Già annunciati nel programma degli Incontri ravvicinati quelli con Tom Hanks, Meryl Streep, Oliver Stone, David Mamet, Don DeLillo, Daniel Libeskind, Lorenzo Jovanotti Cherubini.

L’undicesima edizione della Festa del Cinema di Roma celebrerà la leggerezza, la forza e la fantasia di Gene Kelly, a vent’anni dalla scomparsa. L’artista americano, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della settima arte grazie al suo immenso talento e alla sua incredibile versatilità, sarà il protagonista della nuova campagna di comunicazione della Festa. L’immagine scelta – concessa in utilizzo dal Gene Kelly Image Trust e da Time Inc. – è uno scatto del fotografo di LIFE magazine J. R. Eyerman, che cattura un istante magico sul set di Singin’ in the Rain, durante le prove di una delle scene più memorabili del film: nel corso di una festa, Gene Kelly immagina di danzare con Cyd Charisse e la foto ritrae, con grazia e armonia, il loro incontro onirico.

“L’immagine scelta racchiude perfettamente il senso di eleganza e gioia che voglio attribuire alla Festa – spiega il direttore artistico Antonio Monda – Il gesto di Cyd Charisse e Gene Kelly ci regala una dimensione di sogno. Voglio ricordare che questo capolavoro del cinema è riuscito ad essere nello stesso tempo popolare e raffinato”.

La Festa del Cinema di Roma, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis, si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2016 presso l’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale.

