Festival delle Abilità | 19-20 settembre parco di Chiesa Rossa a Milano

Il 19 e 20 settembre presso il Parco della Cascina Chiesa Rossa si aprirà il sipario sulla Festa-Festival delle Abilità: venti eventi performativi, laboratori e talk che porteranno gli spettatori a scoprire i talenti delle persone con e senza disabilità.

Di seguito il lancio del nuovo sito e le modalità di accesso ai laboratori.

Milano XX Settembre 2020 - Poco più di due settimane ci separano dalla seconda edizione del Festival delle Abilità. I 20 straordinari artisti e gruppi, tra scultori, poeti, pittori, attori, musicisti e maghi dei giochi di ombre, si stanno scaldando per arrivare il 19-20 settembre (dalle 16 alle 22) pronti a dimostrare tutto il loro talento. Accanto a artisti di fama internazionale (Fondazione Arnaldo Pomodoro, lo scultore Felice Tagliaferri e la ballerina/pittrice Simona Atzori) sono molte le realtà milanesi coinvolte in questo evento.

Tra i talk più importanti del weekend va segnalato quello dedicato al dibattito sul libro “Poesia” del giornalista Antonio Giuseppe Malafarina con la critica Federica Millefiorini, professoressa aggregata in Letteratura della disabilità e della marginalità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A inframmezzare l’evento, la voce di Lella Costa che darà lettura di alcune pagine del volume Poesia. Antonio Giuseppe Malafarina è anche il presidente della Fondazione Mantovani Castorina Onlus (FMC) dedicata alle persone con gravi disabilità ed ente promotore del Festival delle Abilità. FMC è nata per la volontà di un gruppo di genitori di persone con disabilità gravi, insieme a medici e professionisti che hanno deciso di mettere in campo le loro esperienze, le loro competenze e le loro forze, con l’obiettivo di affrontare in modo nuovo la visione della disabilità grave, rendendo concreto l’incontro e il lavoro di tutti.

Laboratori sono su prenotazione. Per rispettare uno stringente protocollo di sicurezza Covid, adottato dall’organizzazione del Festival, i laboratori per adulti e bambini sono ad ingresso limitato con controllo della temperature e registrazione o prenotazione online fino ad esaurimento posti scrivendo una mail a c.bibliochiesarossa@comune.milano.it. Per le due sessioni di Yoga condotte dal maestro Gian Piero Carezzato, i praticanti dovranno utilizzare attrezzatura propria. Durante la pratica verrà dimostrato come il rispetto del proprio limite che consente di trasformare la propria soglia di difficoltà in #abilità e diventa opportunità di crescita. Qui gli eventi ad entrata contingentata

Sabato 19 settembre

Felice Tagliaferri e Fondazione Arnaldo Pomodoro - Scultura

Laboratorio “Guarda! Vedo con le mani” - 17.00/19.00

Max 15 persone a laboratorio, durata laboratorio 2 h

Montessori & Brandao - Teatro per ragazzi

“Miss Stupisco e i Colori della Città!” - 16.30/17.30

Max 30 persone

Laboratorio Silenzio

Silenziose Tracce - 17.00/18.30

Max 20 persone

Domenica 20 settembre

Felice Tagliaferri e Fondazione Arnaldo Pomodoro - Scultura

Laboratorio “Guarda! Vedo con le mani” - 17.00/19.00

Max 15 persone a laboratorio, durata laboratorio 2 h

Gian Piero Carezzato - Yoga

Yogabile - 16.30/17-30 e 17.30/18.30

Max 15 persone a pratica (è necessario portare con sé il proprio tappetino personale)

Anusc Castiglioni - Teatro

Laboratorio nature d’ombra - 16.30/18.00

Max 15 persone

Piena accessibilità. Il Festival nasce come laboratorio per rendere l’arte accessibile e fruibile ad ogni persona. Un linguaggio universale che trasmette emozione e può essere comunicata con i giusti strumenti. Con il sostegno della Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano si realizzeranno iniziative accessibili grazie al servizio di interpretariato LIS condotto da Mita Graziano e di trascrizione automatica. La mostra fotografica #parolebuone dimostra come questa fruibilità può essere totale grazie a LIS, audiodescrizione e linguaggi semplificati adatti ad ogni condizione umana. Tutti gli eventi si connoteranno per una forte sinestesia, ovvero "percepisco assieme" (parola a noi cara rappresentata nel logo del festival) che renderà possibile la partecipazione a ogni persona, a prescindere dalla sua condizione.

Nuovo sito con il programma. Dal primo di settembre è disponibile il nuovo sito con il programma e la presentazione degli eventi. Su http://festivalabilita.org/ e sulle pagine Youtube e Facebook del festival sarà poi possibile fruire del festival da remoto durante l’evento,

Per ulteriori informazioni

Mail: festivaldelleabilità@gmail.com

Sito: http://festivalabilita.org/

fb @FestivalDelleAbilita

Festival delle Abilita Arte, Musica e Poesia

www.festivalabilita.org

organizzato da

Fondazione Mantovani Castorina Onlus

Via Ferrucci, 6 - Milano 20145

C.F. 97467250151