Festival di Cannes 2017 - Il programma completo

E’ stato presentato a Parigi, durante la conferenza stampa d’apertura presieduta dal direttore artistico Thierry Fremaux e il presidente Pierre Lescure, il programma della 70esima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio.

Si preannuncia un’edizione ricca di contenuti e sorprese, considerato il gran numero di opere dirette da registi illustri, quali Sofia Coppola, Todd Haynes, Michel Hazanavicius, Noah Baumbach, Hong Sangsoo, Lynne Ramsay, Yorgos Lanthimos, Michael Haneke, Bong Joon-Ho e Andrey Zvyagintsev; fuori concorso, ma pur sempre attesi, i lavori di Takashi Miike, John Cameron Mitchell, Laurent Cantet, Kyoshi Kurosawa, Abbas Kiarostami e Mathieu Amalric.

Purtroppo nessun film italiano concorrerà, ma troviamo Fortunata di Sergio Castellitto e Après la guerre – Dopo la guerra, opera prima di Annarita Zambrano, nella sezione Un Certain Regard.

Tanta attesa per l’esperimento Carne y Arena, cortometraggio in realtà virtuale diretto da Alejandro González Iñárritu (prima assoluta in un festival cinematografico) e per i primi due episodi della terza stagione della serie tv cult Twin Peaks, ideata da David Lynch.

Ecco il programma completo:

IN CONCORSO

Nelyubov (Loveless), di Andrey Zvyagintsev

Good time, di Benny Safdie e Josh Safdie

You were never really here, di Lynne Ramsay

L’amant double, di François Ozon

Jupiter’s moon, di Kornél Mandruczó

A gentle creature, di Sergei Loznitsa

The killing of a sacred deer, di Yorgos Lanthimos

Hikari (Radiance), di Naomi Kawase

Geu-hu (The day after), di Hong Sangsoo

Le redoutable, di Michel Hazanavicius

Wonderstruck, di Todd Haynes

Happy end, di Michael Haneke

Rodin, di Jacques Doillon

The beguiled, di Sofia Coppola

120 battements par minute, di Robin Campillo

Okja, di Bong Joon-Ho

The meyerowitz stories, di Noah Baumbach

Aus dem nichts (In the fade), di Fatih Akin

FUORI CONCORSO

Les fantômes d’ismaël, di Arnaud desplechin (film d’apertura)

Mugen non jūnin (Blade of the immortal), di Miike Takashi

How to talk to girls at parties, di John Cameron Mitchell

Visages, villages, di Agnès Varda, jr

SEANCE DE MINUIT

Ak-nyeo (The villainess), di Jung Byung-Gil

Bulhandang (The merciless), di Byun Sung-Hyun

Prayer before dawn, di Jean-Stéphane Sauvaire

SEANCE SPECIALE

An inconvenient sequel, di Bonni cohen e Jon Shenk

12 jours, di Raymond Depardon

They, di Anahita Ghazvinizadeh

Promised land, di Eugene Jarecki

Keul-le-eo-ui ka-me-la (Clair’s camera), di Hong Sangsoo

Napalm, di Claude Lanzmann

Demons in paradise, di Jude Ratman

Sea sorrow, di Vanessa Redgrave

UN CERTAIN REGUARD

Barbara, di Mathieu Amalric (film d’apertura un certain regard)

La novia del desierto, di Cecilia Atan e Valeria Pivato

Tesnota (Etroitesse/closeness), di Kantemir Balagov

Aala kaf ifrit (Beauty and the dogs), di Kaouther Ben Hania

L’atelier, di Laurent Cantet

Fortunata, di Sergio Castellitto

Las hijas de abril, di Michel Franco

Western, di Valeska Grisebach

Posoki (Directions), di Stephan Komandarev

Out, di Gyorgy Kristof

Sanpo suru shinryakusha (Before we vanish) di Kurosawa Kiyoshi

En attendant les hirondelles (The nature of time), di Karim Moussaoui

Lerd (Dregs) di Mohammad Rasoulof

Jeune femme, di Léonor Serraille

Wind river, di Taylor Sheridan

Après la guerre, di Annarita Zambrano

ÉVENEMENT

Carne y arena, di Alejandro G. Iñárritu

Come swim, di Kristen Stewart

Top of the lake: china girl, di Jane Campion e Ariel Kleiman

24 frames, di Abbas Kiarostami

Twin peaks, di David Lynch (primi due episodi della terza stagione)