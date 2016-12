Festival di Venezia 2016 - Il programma completo

E’ stato ufficializzato il programma completo della 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che accoglierà critici, addetti stampa e fan dal 31 agosto al 10 settembre. Ecco il programma completo, diviso per categorie:

IN CONCORSO

THE BAD BATCH, di ANA LILY AMIRPOUR (Usa, 115’)

UNE VIE, di STÉPHANE BRIZÉ (Francia, Belgio, 119’)

LA LA LAND, di DAMIEN CHAZELLE (Usa, 127’)

THE LIGHT BETWEEN OCEANS, di DEREK CIANFRANCE (Usa, Australia, Nuova Zelanda, 133’)

EL CIUDADANO ILUSTRE, di MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT (Argentina, Spagna, 118’)

SPIRA MIRABILIS, di MASSIMO D’ANOLFI, MARTINA PARENTI (Italia, Svizzera, 121’)

ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT), di LAV DIAZ (Filippine, 226’)

LA REGIÓN SALVAJE, di AMAT ESCALANTE (Messico, 100’)

NOCTURNAL ANIMALS, di TOM FORD (Usa, 115’)

PIUMA, di ROAN JOHNSON (Italia, 98’)

FUORI CONCORSO

OUR WAR, di BRUNO CHIARAVALLOTI, CLAUDIO JAMPAGLIA, BENEDETTA ARGENTIERI (Italia, Usa, 68’)

I CALLED HIM MORGAN, di KASPER COLLIN (Svezia, Usa, 91’)

ONE MORE TIME WITH FEELING (3D), di ANDREW DOMINIK (Gran Bretagna, 112’)

THE BLEEDER, di PHILIPPE FALARDEAU (Usa, Canada, 93’)

THE MAGNIFICENT SEVEN, di ANTOINE FUQUA (Usa, 130’)

HACKSAW RIDGE, di MEL GIBSON (Usa, Australia, 131’)

THE JOURNEY, di NICK HAMM (Gran Bretagna, 94’)

À JAMAIS, di BENOÎT JACQUOT (Francia, Portogallo, 86’)

MILJEONG (THE AGE OF SHADOWS), di KIM JEE WOON (Corea del Sud, 139’)

GANTZ:O, di YASUSHI KAWAMURA (Giappone, 95’)

ORIZZONTI

(Concorso internazionale dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive)

LE RESTE EST L’OEUVRE DE L’HOMME, di DORIA ACHOUR (Francia, Tunisia, 14’)

TARDE PARA LA IRA, di RAÚL ARÉVALO (Spagna, 92’)

DADYAA, di BIBHUSAN BASNET, POOJA GURUNG (Nepal, Francia, 17’)

STANZA 52, di MAURIZIO BRAUCCI (Italia, 13’)

KING OF THE BELGIANS, di PETER BROSENS, JESSICA WOODWORTH (Belgio, Paesi Bassi, Bulgaria, 94’)

LAAVOR ET HAKIM (THROUGH THE WALL), di RAMA BURSHTEIN (Israele, 110’)

MOLLY BLOOM, di CHIARA CASELLI (Italia, 20’)

LIBERAMI, di FEDERICA DI GIACOMO (Italia, Francia, 89’)

SAMEDI CINEMA, di MAMADOU DIA (Senegal, 11’)

KOCA DÜNYA (BIG BIG WORLD), di REHA ERDEM (Turchia, 100’)