FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA PATOLOGICO

Regolamento e Bando 2016

ORGANIZZATORI

1. L’Associazione Teatro Patologico, dopo l’enorme successo di critica e di pubblico delle prime cinque edizioni promuove e organizza la Settima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico (da ora Festival). La direzione artistica è a cura del regista e attore Dario D’Ambrosi.

2. La giuria, di cui a seguire, sarà interamente composta da ragazzi diversamente abili della scuola di teatro integrato La Magia del Teatro.

OBIETTIVI

1. Il Festival intende promuovere il giovane cinema italiano e straniero ed attivare sinergie tra il mondo del cinema ed ambienti in cui si lavora sul disagio mentale e l’emarginazione sociale, convinti che questo possa contribuire ad un’evoluzione del linguaggio cinematografico stesso.

2. L’aggettivo “patologico” associato al nome del Festival si riferisce, in senso lato, alla composizione della giuria dello stesso ma non ai temi dei lavori presentati, i quali non devono essere necessariamente attinenti alla tematica del disagio sociale, potendo spaziare attraverso i più svariati contesti.

SEZIONI DEL FESTIVAL

1. Il Festival è articolato in: concorso lungometraggi (durata minima 40 minuti); concorso cortometraggi (durata massima15 minuti).

2. CONCORSO LUNGOMETRAGGI Il concorso è aperto a pellicole italiane e straniere con tema libero (senza esclusione per i film che abbiano già partecipato ad altri festival e/o che siano già usciti nelle sale). La giuria al termine del Festival assegnerà il premio per il Miglior Lungometraggio.

3. CONCORSO CORTOMETRAGGI Il concorso è aperto a tutti i cortometraggi italiani e stranieri con tema libero, fino ad una durata di 15 minuti (senza esclusione per i film che abbiano già partecipato ad altri festival e/o che siano già usciti nelle sale). La giuria al termine del Festival assegnerà i premi per il Miglior film, la Miglior regia, il Miglior attore protagonista, la Miglior attrice protagonista.

LE FASI

1. La direzione artistica del Festival e la giuria selezioneranno i cortometraggi e i lungometraggi che verranno inviati all’organizzazione nei tempi e nelle modalità previste dal presente Bando.

2. I cortometraggi selezionati verranno proiettati durante le serate del Festival presso le sale del Teatro Patologico e, in tale sede, votati dalla giuria. Le proiezioni saranno aperte al pubblico.

3. I lungometraggi selezionati saranno visionati dalla sola giuria nel periodo coincidente con quello del Festival e, in tale sede, votati dalla stessa.

4. Nella serata di chiusura del Festival verranno proiettati il solo cortometraggio e il solo lungometraggio che saranno decretati vincitori dalla giuria.

PREMIAZIONI

1. Nella serata di chiusura del Festival avverranno le premiazioni per i due concorsi. I premi in palio sono in via di definizione e saranno comunicati, insieme ai nominativi dei finalisti, entro la prima settimana di Aprile 2016.

ISCRIZIONI

1. L’iscrizione al concorso lungometraggi e al concorso cortometraggi è gratuita. Si perfeziona la propria iscrizione mediante compilazione in tutte le sue parti e sottoscrizione della relativa scheda, di cui a seguire.

2. La scheda d’iscrizione dovrà essere corredata obbligatoriamente da sinossi, scheda tecnico-artistica, scheda bio-filmografia dell’autore, un DVD del film. La scheda d’iscrizione potrà essere corredata in via facoltativa da altro materiale che si ritenga utile per la presentazione dell’opera.

3. Il materiale necessario a perfezionare la propria iscrizione dovrà pervenire entro il 25 marzo 2016 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: Teatro Patologico, Via Cassia 472, 00189 - Roma. Sulla busta dovrà essere indicato come oggetto: Bando 2016, Festival Internazionale del Cinema Patologico.

3. Le spese di trasporto di tutti i materiali per la selezione (andata e ritorno) sono a carico dei partecipanti, salvo diversa specifica indicazione concordata con la Direzione del Festival.

PER INFORMAZIONI

Associazione del Teatro Patologico

Via Cassia 472, 00189 - Roma

389 4290799

teatropatologico@gmail.com

www.teatropatologico.org

www.facebook.com/teatropatol...