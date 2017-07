Fino al 31 agosto aperte le iscrizioni alle selezioni per il BOOTCAMP VIEW

Sono aperte le iscrizioni alle selezioni per il BOOTCAMP VIEW, un’opportunità unica per tutti i giovani e le startup che vogliono entrare a far parte della Game Industry. Fino al 31 agosto, infatti, tutti i giovani sviluppatori indipendenti e le game startup possono inviare la loro candidatura a VIEW Conference, il più importante appuntamento italiano sul digitale che si svolgerà a Torino dal 20 al 27 ottobre. Una giuria di esperti di fama internazionale selezionerà le 6 migliori candidature e i team selezionati potranno accedere al GAME DEVELOPMENT BOOTCAMP, realizzato da VIEW Conference in collaborazione con T-Union e Mixedbag e grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, in programma a Torino dal 24 al 26 ottobre. Il mercato mondiale dei videogiochi vale oltre 70 miliardi di dollari nel mondo ma oggi in Italia è ancora acerbo. L’Italia è il quarto mercato in Europa per i consumi di videogiochi ma non figura ancora nella lista dei principali produttori se pensiamo che il fatturato del nostro paese in questo settore sfiora solamente i 20 milioni di euro. In Italia ci sono molti sviluppatori di videogiochi, giovani e promettenti, che però spesso non riescono a trasformare le loro idee in progetti concreti, capaci di affrontare il mercato del videogame. Come trasformare l’idea in un prodotto di successo? Quali i passaggi obbligati, i trucchi per le aziende indipendenti per realizzare un videogioco?

In uno scenario in continuo divenire quali sono gli strumenti che permettono di emergere e farsi notare da un publisher? Questi e molti altri temi saranno l’argomento del BOOTCAMP VIDEOGIOCHI al quale potranno accedere i 6 team selezionati. Per il secondo anno consecutivo il bootcamp sarà un’occasione unica per confrontarsi con un gruppo di coach esperti della Game Industry. I team saranno infatti seguiti da mentori d’eccezione quali Kevin Lin (COO di Twitch.tv), la Venture Capitalist LK Shelley, Travis Winstanley (Games Investement Director di Kuju Entertainment), Bernard Yee (Program Manager in Oculus), Benoit Boutte (già Managing Director di Digital Bros), Mauro Fanelli (CEO di MixedBag) e Marco Mazzaglia (presidente di T-Union, già IT Manager di Milestone) e molti altri. Il bootcamp è organizzato da Maria Elena Gutierrez e Marco Mazzaglia.

VIEW Conference ha lanciato una call che terminerà il 31 Agosto. Entro tale data i team interessati dovranno far pervenire il loro materiale alla mail info@viewconference.it, seguendo le regole di iscrizione riportate al link: www.viewconference.it/it/boo...

Possono partecipare tutte le aziende di videogiochi di tipo mobile, social, casual e online senza restrizioni di genere, piattaforma, modalità di distribuzione. Possono partecipare anche compagnie operanti con sistemi middleware, nell’editoria e nella distribuzione.

Una giuria di esperti selezionerà le 6 migliori realtà. Al team sarà assegnato un esperto internazionale che guiderà il team nei mesi di Settembre e Ottobre per perfezionare il progetto e poterlo presentare a una giuria di investitori ed esperti durante VIEW Conference.

www.viewconference.it