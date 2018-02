Domenica alle 17, primo appuntamento con le monografie semiserie di Ennesimo FF

Si terrà domenica 25 febbraio alle 17 presso il Caffè del Teatro Astoria di Fiorano, il primo appuntamento di Il Re(gista) è nudo, le monografie semiserie curate da TILT Associazione Giovanile come percorso di avvicinamento alla prossima edizione dell’Ennesimo Film Festival che si terrà dal 4 al 6 maggio 2018.

I primi due registi a finire sotto la lente di ingrandimento degli organizzatori del Festival saranno due autori pluripremiati, il Premio Oscar Paolo Sorrentino e Aki Kaurismaki istrionico regista finlandese.

Durante l’incontro i due registi saranno messi a nudo per analizzare i momenti più importanti della loro carriere e approfondire diversi aspetti con numerose curiosità volte a svelare i lati meno conosciuti del loro carattere e del loro stile cinematografico. Da un analisi degli attori feticcio passando per le ispirazioni nascoste, i vizi più reconditi fino a scoprire come appaiono quando si siedono dal lato opposto della cinepresa.