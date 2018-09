Fluendo, centinaia di VIP per l’inaugurazione della nuova sede romana

Sono stati oltre 500 i volti noti della tv, del cinema, della politica e dell’imprenditoria che mercoledì 19 settembre hanno brindato all’opening party per la nuova sede dell’agenzia di comunicazione integrata Fluendo, di Paola Picilli e Gian Maria Miliacca. Un nuovo concept per gli uffici romani dell’agenzia di via Boncompagni 21 che, per l’occasione, ha previsto anche una shooting room e l’innovativa Like Station, dove i divi sono stati omaggiati con centinaia di like a tutti i loro profili Instagram. Tra bollicine e cannoli siciliani, i numerosi ospiti hanno potuto ammirare anche le mostre degli artisti contemporanei Andrea Pinchi e Rosanna Cerutti, visitabili tutti i giorni, per sei mesi, dalle 10 alle 18. Tra i presenti: il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio e il portavoce di Forza Italia, Giorgio Mulè; il regista Giorgio Molteni; il produttore cinematografico Antonio Altieri. Pioggia di flash sul photocall per tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo: Roberta Morise, Anna Falchi, Manila Nazzaro, Brigitta Boccoli, Maria Nazionale, Elisa D’Ospina, Gianni Ippoliti, Eloisa Dal Piai, Luisa Ginetti, Elena Russo, Michelle Carpente, Nina Fotaras, Savino Zaba, Chiara Basile Fasolo, Emanuela Tittocchia, Silvia Salemi, Sara Galimberti, Lisa Marzoli, Alina Person, Eleonora Puglia, Mariella Anziano, Micaela, Roberta Gangeri, Fabiana Latini, Maria Monsè, Antonella Salvucci, Nadia Bengala, Francesca Rettondini, Janet De Nardis, Carmen Russo, Marco Scorza, Vittorio Carfagna, Marco Di Buono, Simone Gallo, Cosetta Turco, Antonio Morici, Ilir Shaquiri, Angela Prudenzi con Pino Calabrese, Claudia Trieste, Monica Marangoni accompagnata dalla press-agent Clarissa Domenicucci. Presente anche gran parte della squadra del programma in onda su Rete4, Grand Tour d’Italia, prodotto da Fluendo, con il conduttore Cataldo Calabretta, il regista Mario Maellaro, gli autori Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci e la produttrice esecutiva Francesca Aiello della AF Project. Massiccia, la presenza della stampa con i giornalisti Marco Castoro, Luca D’Alessandro, Carlo Puca, Stefano Bini, Sacha Lunatici e tanti altri ancora.