FOOD&WINE - Marco Quintili arriva a Napoli, 19 ottobre apertura a Riviera di Chiaia

Dopo aver conquistato la Capitale con le sue pizzerie a Tor Bella Monaca e a Furio Camillo, Marco Quintili ora triplica e arriva anche in Campania. Lunedì 19 ottobre aprirà finalmente il locale in Riviera di Chiaia 92, che rappresenterà il primo nella sua terra di origine per il maestro pizzaiolo diventato noto al grande pubblico per la vittoria de Il Boss delle Pizze e recentemente premiato come Eccellenza Italiana al Festival di Venezia.

Marco Quintili lo aveva già annunciato a luglio in occasione dell’apertura del suo secondo locale a Via Eurialo, zona Furio Camillo a Roma e nonostante il Covid-19 è stato di parola sullo sbarco all’ombra del Vesuvio: “L’emozione è alle stelle e il desiderio che tutto sia perfetto cresce a dismisura. 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗼𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗶𝗮 e auguro a tutti coloro che mi sostengono e mi vogliono bene altrettanto successo, sia nella vita professionale che in quella privata”.

Il 2020 è stato un anno d’oro per Marco Quintili, vincitore con la sua Pizzeria IQuintili del premio Pizzeria novità del 2020 e 18esima miglior pizzeria al mondo per 50 Top Pizza, oltre che nella prestigiosa guida del Gambero Rosso con i due spicchi. Attualmente il maestro è impegnato nel cast di Mica Pizza e Fichi su La7 e prossimamente sarà anche ne Il Caffè degli Artisti, nello spazio dedicato agli artisti dell’eno-gastromomia su Odeon TV.