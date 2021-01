FOOD&WINE - OnOn la piattaforma per vivere l’esperienza digitale del cocktail bar

E’ proprio il caso di dirlo... l’emergenza stimola la creatività! Come nel mondo dell’arte e della cultura il mondo delle e dei bartender italiani sta reagendo (a fatica, strenuamente) a queste chiusure multicolori, a ristori e cassa integrazioni che non arrivano, ad attacchi mediatici in cerca del malausseniano ’capro espiatorio’. E così, alcuni tra i migliori creativi dell’ospitalità che l’Italia può vantare a livello internazionale, hanno reagito e una delle reazioni ve la raccontiamo con piacere. La possiamo definire senza dubbio una ’buona pratica’, perchè permette a dei professionisti riconosciuti e talentuosi di esprimersi nella loro arte, di continuare a lavorare, in questo caso anche ad insegnare. E permette, a noi fruitori, di sognare ancora di essere seduti al bancone di un cocktail bar, magari per un dopo-cena con amici.

Il 27 dicembre scorso è nata OnOn - www.ononexperience.com - una piattaforma digitale per entrare nei migliori bar del mondo in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Dedicato agli appassionati del bere bene, agli addetti ai lavori o semplicemente a chi volesse fare festa e conoscere nuove persone, OnOn è un’opportunità per vivere un’esperienza unica ed esclusiva. Si potranno apprendere i segreti dei migliori bartender, conoscere star del settore e fare a loro ogni domanda desiderata, seguiti step by step per la preparazione del cocktail che si potrà gustare in compagnia di altri appassionati o di semplici curiosi. OnOn offre anche delle sessioni private con bartender in esclusiva.

LA FILOSOFIA DI OnOn

OnOn è l’alternativa sostenibile al modo di vivere il bar. Nasce dall’idea di digitalizzare l’esperienza che si può fare entrando nei migliori bar del mondo godendo di un ottimo drink. In più, attraverso l’interazione esclusiva con i bartender, si potranno conoscere trucchi, segreti e aneddoti legati al drink che si è scelto di preparare e consumare. L’ambizione è di diventare la città virtuale con migliori bartender, un luogo in cui i clienti potranno scegliere di visitare comodamente i vari digital-bar proposti; un’occasione per i bartender di ampliare la propria clientela oltre le mura del bar fisico e aprire il proprio bar digitale in modo facile, veloce e sostenibile.

Il team è composto da professionisti del bartending, capitanati dall’estro di Valerio Albrizio e dalla indiscussa competenza di Patrick Pistolesi, supportati da un gruppo di creativi specialisti di esperienze digitali che mettono al centro il benessere e la persona. Tra i bartender coinvolti, Valeria Bassetti, Gianluca Amato, Solomiya Grytsyshyn, Federico Tomasselli, Paolo Sanna, Emanuele Broccatelli, Francesco Spenuso. Il desiderio degli organizzatori sta tutto nel fatto che chi prova OnOn possa sentirsi “coccolato” sin dalle prime interazioni sul sito, ma anche nelle live e nel customer care, per il supporto passo-passo e per qualsiasi necessità.

LIVE BAR

Sono sessioni live in streaming, condotte da un bartender e dedicate a un numero ristretto di persone per volta (6-8 persone) che vengono guidate alla realizzazione di un cocktail. Viene lasciato ampio spazio alle domande e all’interazione tra i partecipanti. Il bartender propone un suo menu e il nome del suo bar. I clienti pagano un biglietto al momento della prenotazione.

LIVE MASTERCLASS

Sono sessioni live in streaming, condotte da un bartender e dedicate a un numero variabile di persone. I temi della masterclass possono essere i più vari, seppur inerenti l’industry di riferimento. Caratteristica principale è quella di mantenere alto il livello di interazione. I clienti pagano un biglietto al momento della prenotazione.

COME FUNZIONA OnOn

Di seguito i 5 passi + 1 per vivere l’esperienza OnOn:

Vai su www.ononexeperience.com

Scegli il digital bar e bartender preferito o il cocktail che vuoi preparare.

Acquista uno sgabello per la serata live scelta, dove potrai preparare i cocktail previsti nel menu insieme al bartender

Controlla la tua posta dove troverai una email di conferma con il link per collegarti, il giorno e l’ora della live bar o live masterclass e la lista di ingredienti e strumenti che userai.

Seguendo le indicazioni, prepara il tuo angolo bar per la sessione Live.

Vivi l’esperienza OnOn, da solo o in compagnia, il tuo bartender ti aiuterà a preparare i cocktail previsti, ti svelerà segreti e aneddoti curiosi e potrai interagire con gli altri ospiti.

IL TEAM DI OnOn

Quattro professionisti provenienti dai settori dell’hospitality, della formazione multimediale e del customer care per grandi aziende e multinazionali:

Valerio Albrizio: ideatore di OnOn, imprenditore nel settore del F&B e senior bar manager

Patrick Pistolesi: bartender, proprietario e co-fondatore di Drink Kong, proprietario e co-fondatore di NIO Cocktails

Khrystyna Grytsychyn : esperta del mondo dei servizi top class di CRM e di responsabilità sociale d’impresa

Alessio Edy Grasso: proprietario, co-fondatore e AD della Knowledge Company MCA, proprietario e co-fondatore della Digital Company Ad Astra

